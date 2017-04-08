ABD füzelerinin ardından Türkiye'nin 'uçuş' endişesi

ABD’nin Suriye’yi füzelerle vurmasının ardından Rusya’nın, ABD’yle hava operasyonları sırasında güvenliğin sağlanması anlaşmasını askıya aldığını duyurmasından, Türkiye’nin de olumsuz etkilenebileceği değerlendiriliyor.

Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, Türkiye ile Rusya arasındaki irtibat mekanizmasının temelinin, Rusya ile ABD arasındaki anlaşmaya dayandığını söylediler.



Özellikle Türk savaş uçaklarının, Suriye’deki El Bab’a yönelik hava operasyonlarının bu koordinasyon kapsamında yapıldığı öğrenildi. El Bab operasyonu tamamlandığı için Türkiye şu an Suriye hava sahası içinde operasyona ihtiyaç duymuyor. Ancak olumsuz bir gelişme karşısında Türkiye’nin hava operasyonu yapma ihtiyacı doğduğunda, Rusya’nın şu aşamada buna izin vermesi beklenmiyor.



Bir yetkili, “Böylesine sıcak bir ortamda Rusya’nın istemediği bir yabancı hava aracının Suriye üzerinde uçuş yapması ciddi boyutta riskli olur” dedi. Ankara, ABD’nin füze saldırısını destekleyen açıklamalar yapsa da özellikle terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD ayağında endişe taşıyor.



Bir yetkili, şu değerlendirmeyi yaptı: “ABD’nin Suriye içindeki en güçlü müttefiki PYD. Suriye içinde ABD’nin güç kazanması PYD’nin de güç kazanması anlamına gelecektir. İşin bu boyutunu da düşünmek zorundayız.”

UĞUR ERGAN- HÜRRİYET