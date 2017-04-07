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'ABD, Esad’ın havaalanlarını yok etmeli'

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'ABD, Esad’ın havaalanlarını yok etmeli'
Başkanlık yarışında Donald Trump karşısında yenilgiye uğrayan ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD’nin Suriye’ye başlattığı füze saldırısından kısa süre önce yaptığı açıklama yaptı

New York’ta "Dünya Kadınlar Zirvesi"nde konuşan Clinton, "Esad’ın hava kuvvetleri var. Bu hava kuvvetleri, son yıllar içinde gördüğümüz gibi, geçtiğimiz günlerde de gördüğümüz gibi sivillerin ölümlerine yol açan hava kuvvetleri. Esad’ın havaalanlarını çoktan yok etmeliydik, hala yok etmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

Böylelikle Esad’ın aralarında Sarin gazının da bulunduğu kimyasal silahlarla masum insanların önleneceğini söyleyen Clinton, "Esad’a göre, kendisine karşı olan herkes terörist; Putin de böyle düşünüyor. Hava gücüyle, Esad’ın politikalarına destek verdi" diye konuştu.

Kendisinin başından beri Suriye’de "uçuşa yasak bölge" oluşturulmasından yana olduğunu belirten Clinton, görevde olduğu dönemde kendisine, "Ruslardan korkmuyor musun?" sorularına karşılık, "Bence Rusların bizden korka zamanı artık; çünkü insan hakları, insanlık onuru, Suriye halkının geleceği için çalışan biziz. Bunları Putin’e ve çevresindekilere söyleyecek öz güvenim de var. Uçuşa yasak bölge konusunda bizle misiniz, değil misiniz? Karışıklığa, çatışmaya yol açmak istemiyoruz. Ama bu kıyımı ve bölgede yarattığı sorunları görmezden gelemeyiz" diye karşılık verdiğini aktardı.

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