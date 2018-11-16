ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Gülen açıklaması

Amerikan NBC News ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde yer alan üst düzey yetkililerin, Fethullah Gülen'i ABD'den çıkarma hazırlığında olduğunu iddia etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Beyaz Saray Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Türkiye'den gelen belgelerin değerlendirmesi sürüyor" denildi.

NBC News, haberini üst düzey iki ABD yetkilisine ve Beyaz Saray'ın talebinden haberdar olan iki kişiye dayandırdı. Haberde, Trump yönetiminden yetkililerin geçen ay federal soruşturma birimlerinden, Gülen'in iadesi için yasal yolların incelenmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

Haberde ABD'li yetkililerinin, FBI ve Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin Gülen için yaptığı iade talebi yeniden değerlendirmesini ve İç Güvenlik Bakanlığı'ndan da Gülen'in yasal statüsü hakkında bilgi istediği öne sürüldü.