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SON DAKİKAABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

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ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Pompeo’dan flaş açıklama! Türkiye’ye gelmeden saçmaladı!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Fox Business Network'e açıklamalarda bulundu. ABD heyetinin Türkiye'de temaslarda bulunmak üzere bugün yola çıkacağını söyleyen Pompeo, "Erdoğan'la yüz yüze görüşmeyi umuyorum" dedi. Pompeo, "Amacımız ABD-Türkiye ilişkisini kırmak değil" dedi. Pompeo daha sonra ise "Bölgedeki istikrarsızlığın sorumlusu Erdoğan'dır" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray’da yaşanan gelgitler ABD Başkanı Trump’ın kurmayları arasında da yaşanıyor… TSK’nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve IŞİD’i ortadan kaldırmak için başlatılan Barış Pınarı Harekâtı devam ederken bütün gözler Türkiye’de.

Sınırda hareketliliğin devam ettiği bölgede ABD Başkanı Trump’ın üst düzey kurmayları yani Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yarın Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Pence ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın görüşmesi beklenirken, bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun skandal açıklamaları gündeme geldi.

Fox Business Network’e konuşan Pompeo, Türkiye temasları öncesinde açıklamalarda bulundu. ABD delegasyonunun bugün Türkiye’ye ulaşmak için yola çıkacağını söyleyen Pompeo, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiyi bozmak istemediklerini söyledi.

Fakat bu ılımlı açıklamadan kısa bir süre sonra Pompeo, ilişkilere zarar verecek bir ifade kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşmeyi umut ettiğini söyleyen Pompeo, “Bölgedeki istikrarsızlığın sorumlusu Erdoğandır” dedi.

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