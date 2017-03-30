ABD Dışişleri bakanı Başbakan ile ne görüştü?

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın uçağı dün gece saatlerinde Ankara'ya indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek olan Tillerson, programında olmamasına rağmen sürpriz bir şekilde Başbakan Yıldırım ile bir araya geldi

ABD'de 20 Ocak'ta başlayan Donald Trump döneminin Türkiye'ye en üst düzey ziyareti bugün gerçekleşiyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, başkent Ankara'ya gece yarısı indi. Tillerson'ın ilk randevusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'laydı ancak sürpriz bir şekilde Başbakanlık Konutu'na gitti ve Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Görüşmede neler konuşuldu? Başbakan Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti. Kabulde, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'den temizlenmesi için yürütülen çabalar ele alınırken, FETÖ'yle mücadele ve elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin atılması beklenen adımlar görüşüldü. İkili ve bölgesel konularda yürütülen işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Yönetim değişikliği sonrasında, ülkemize ABD'den yapılan bu ilk resmi ziyarette, iki müttefik ülke arasındaki yoğun ikili temasların önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi üzerinde mutabık kalındı.