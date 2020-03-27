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ABD Çin'i Geride Bıraktı

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ABD Çin'i Geride Bıraktı
ABD, 85 bin 594 corona vaka sayısı ile corona virüsün ortaya çıktığı Çin ve Avrupa’da corona virüs salgınının merkezi haline gelen İtalya’yı geride bıraktı.

Corona virüsü salgınının ortaya çıktığı Çin’de 81 bin 340 corona vaka sayısı kaydedilirken, 3 bin 292 kişi de hayatını kaybetti. Vaka sayısı bakımından Çin’i geride bırakan İtalya’da 80 bin 589 vaka sayısı tespit edildi ve 8 bin 215 kişi can kaybı kaydedildi. ABD ise, vaka sayısında İtalya ve Çin’i geride bıraktı. Çin’de bugüne kadar görülen vakaların toplamının üzerine çıkan ABD’de vaka sayısı 85 bin 594’e yükseldi, bin 300 kişi de hayatını kaybetti. ABD’de virüse bağlı görülen vakaların 37 bin 258’i New York’ta. New York’u 6 bin 876 kişi ile New Jersey ve 3 bin 786 kişi ile California takip ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump virüs vakalarının en yoğun görüldüğü New York’a destek için bin yatak kapasiteli ABD Donanmasına bağlı USNS Comfort hastane gemisini New York şehrine gönderirken, bir diğer hastane gemisi olan USNS Mercy’nin yarın Los Angeles’a varması bekleniyor. Gemilerle corona virüs hastalarına değil salgın nedeni ile tedavi verilemeyen diğer hastalara hizmet verilmesi amaçlanıyor. Deniz Sağlık Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Tim Weber “Birkaç gün içerisinde 800 tıp personelinden oluşan inanılmaz bir mürettebatı Mercy ile beraber bölge hastanelerin corona virüs hastalarına daha iyi hizmet verebilmeleri için ve üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla gönderiyoruz” dedi.

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