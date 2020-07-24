ABD, Çin konsolosluğunu kapattı

Cuma günü ABD'ye batıdaki Chengdu kentindeki konsolosluğunu kapatmasını ve ilişkilerin on yıllardır en düşük seviyeye düştüğü bir dönemde diplomatik bir çatışmayı hızlandırmasını emretti.

Washington'un Çinli ajanları Teksas'ta tıbbi ve diğer araştırmaları çalmaya çalışmakla suçlamasıyla Trump yönetiminin bu hafta Pekin'in Houston'daki konsolosluğunu kapatma emri verdi .

Çin dışişleri bakanlığı Washington'a "yanlış kararını" tersine çevirmeye çağırdı.

Çin-ABD ilişkileri, ticaret, koronavirüs salgınının ele alınması, teknoloji, casusluk suçlamaları, Hong Kong ve Çinli etnik Müslümanlara yönelik suistimal iddiaları gibi bir dizi çatışmanın ortasında ortaya çıktı.

Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, "Çin'in aldığı önlem, ABD'nin haksız fiiline meşru ve gerekli bir yanıttır." Dedi.

Bakanlık, "Çin-ABD ilişkilerindeki mevcut durum Çin'in görmek istediği şey değil. ABD tüm bunlardan sorumlu", diyerek şöyle devam etti: "ABD'yi bir kez daha yanlış kararını derhal geri çekmeye ve ikili ilişkiyi tekrar yoluna sokmak için gerekli koşulları yaratmaya çağırıyoruz."

Koronavirüs pandemisinden belirsiz iyileşme hızı konusunda zaten tedirgin olan Asya borsaları, kapanış haberi Cuma günü düştü. Çin'in piyasa kriteri, Şangay Kompozit Endeksi% 3.1 kaybetti. Hong Kong ana endeksi% 2,4 düştü.

Mizuho Bank'tan Hayaki Narita bir raporda, "Houston Çin Konsolosluğunun tahliyesinin yanı sıra, ABD-Çin çatışmasının 'Soğuk Savaş'a dönüşme riski de endişe verici" dedi.

Salı günü, Trump yönetimi Houston konsolosluğuna 72 saat içinde kapanmasını emretti. Çinli ajanların Teksas A&M tıbbi sistemi de dahil olmak üzere tesislerden veri çalmaya çalıştıklarını iddia etti.

Bakanlık Perşembe günü iddiaları "kötü niyetli iftira" olarak reddetti ve Houston konsolosluğunun kapatılmasının iki ülke arasındaki "dostluk köprüsünü yıkmak" olduğu konusunda uyardı.

Amerika Birleşik Devletleri, Pekin'de bir büyükelçiliğe sahiptir ve diğer beş şehirde (Şanghay, Guangzhou, Chengdu, Shenyang ve Wuhan) konsolosluklar bulunmaktadır. Aynı zamanda bir Çin bölgesi olan Hong Kong'da bir konsolosluk var.

Chengdu konsolosluğu, özellikle Pekin tarafından hassas olarak kabul edilen etnik olmayan Çinli azınlıkların yaşadığı Tibet ve güneybatıdaki diğer alanların izlenmesinden sorumlu.

Chengdu konsolosluğu 2012 yılında, Chongqing'in büyük şehrinin polis şefi Wang Lijun'un Amerikalı yetkililere Chongqing'in Komünist Partisi sekreteri Bo Xilai'nin eşi olan bir İngiliz iş ortağının ölümü hakkındaki endişelerini ziyaret ettiği haberlerde yer aldı.

Bu, İngiliz Büyükelçiliği'nin Bo'nun karısının tutuklanmasına ve mahkum edilmesine yol açan yeni bir soruşturma istemesine neden oldu. Bo daha sonra görevden alındı ​​ve hapis cezasına çarptırıldı.

Konsolos, Wang içerideyken polis tarafından kuşatıldı. Daha sonra tutuklandı ve yolsuzluk ve kaçma suçlamasıyla 15 yıl hapse mahkum edildi. ABD hükümeti Wang'ın iltica talebinde bulunup bulunmadığını doğrulamayı reddetti.

Yine Perşembe günü, ABD Adalet Bakanlığı, San Francisco'daki Çin Konsolosluğunun, ABD vizesi başvurusunda Komünist Partinin askeri kanadındaki geçmişi hakkında yalan söylemekle suçlanan Çinli bir araştırmacı Tang Juan'ı barındırdığına inandığını söyledi. Departman, Tang ve diğer üç Çinli araştırmacıya karşı vize dolandırıcılığının cezai suçlamalarını duyurdu.

Bölüm, Tang'ın Kaliforniya Üniversitesi Davis'te ve aylar sonra bir FBI röportajında ​​tekrar çalışmayı planlarken geçen Ekim ayında vize başvurusu yaptığını söyledi.

ABD makamları da bu hafta , koronavirüs için aşılar üzerinde çalışan şirketleri hedef almakla suçlanan iki Çinli bilgisayar korsanına karşı suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı .

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da dahil olmak üzere ABD'li yetkililer teknoloji hırsızlığı suçlamalarını hızlandırdı. Perşembe günü yaptığı konuşmada Pompeo, bazı Çinli öğrencilerin ve diğerlerinin "fikri mülkiyetimizi çalmak ve bunu ülkelerine geri götürmek için buraya geldiğini" söyledi.

Konuşmada, Kaliforniya Yorba Linda'daki Richard Nixon Başkanlık Kütüphanesi'nde Pompeo, Çinlileri Nixon'un 1972'de güç ve refah yolunda yalan söyleme, aldatma ve çalma fırsatından yararlanmakla suçladı. Pompeo, özgür dünyanın Çin'deki değişimi "teşvik etmesi" için çağrıda bulundu ve Çin Komünist Partisi'nin yön değiştirmesini veya tecritle yüzleşmesini zorlamak için yeni bir demokratik uluslar koalisyonuna açık bir çağrıda bulundu. Pompeo, Çin'le batı ilişkisinin devam ettiği gibi devam edemeyeceğini söyledi.

Pompeo'nun konuşması, Pompeo, Savunma Sekreteri Mark Esper ve Pekin Başkonsolosu Bill Barr'dan Kabine düzeyindeki yetkililerle neredeyse günlük bir olay haline gelen Trump yönetiminin Çin'deki en son serileridir. Üç adam, FBI direktörü Christopher Wray gibi son haftalarda Çin'e saldıran genel seslendirme yaptı.