Elçilikten yapılan açıklamada, "MİT TIR'larının durdurulması' olayları sırasında, ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun Fethullah Gülen'e yakın kişiler tarafından telefonla arandığına dair basında çıkan haberleri takip etmekteyiz. Basında yer alan haberlerin aksine, bu hususla ilgili olarak büyükelçilik ve başkonsolosluktan herhangi bir bilgi talebinde bulunulmamış ya da savcı tarafından bu temsilciliklerimizle iletişime geçilmemiştir. Büyükelçilik ve başkonsolosluk, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte hiçbir bilgiye sahip değildir. ABD Adalet Bakanlığı ve ABD'nin diğer ilgili kurumları, geçtiğimiz yıl meydana gelen darbe girişiminin araştırılması ve faillerin adalete teslim edilmesi hususunda Türk mevkidaşlarıyla yakın iletişim halinde çalışmaya devam edecektir" denildi
- BIST 101.026
- Altın 140,929
- Dolar 3,5965
- Euro 4,0713
- İstanbul 27 °C
- Ankara 26 °C
- İstanbul Adliyesi’nde hareketli dakikalar!
- Katar'dan flaş açıklama
- ABD Büyükelçiliği'nden MİT TIR'ları iddianamesiyle ilgili ilk açıklama
- Adana'da canlı bomba hücresi çökertildi!
- AK Partili Hayati Yazıcı'dan OHAL açıklaması!
- Türk kadınlarının 100 yıllık değişimi
- Kayseri'de silahlar konuştu!
- Ajanslar Siyah Kadın'ın peşinde!
- İki ülke arası gerginlik!
- İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler için son dakika açıklaması
- Usta oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti
- Dünya Putin ve Trump bir araya gelecek
- Eylem hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi
- Acun Ilıcalı'dan bomba O Ses Türkiye jürisi!
- Yıldız futbolcu Pepe bu akşam İstanbul'da
ABD Büyükelçiliği'nden MİT TIR'ları iddianamesiyle ilgili ilk açıklama
ABD Büyükelçiliği MİT TIR'ları iddianamesi için, "Savcılık bizden bilgi istemedi. İddiayı destekleyecek bilgi yok. Türk yetkililerle temas halindeyiz" açıklamasında bulundu.
Etiketler: abd, mit, açıklama, son dakika, haberler
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Katar'dan flaş açıklamaKatar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'a tanınan ültimatomun sona ermesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, krizin çözümü için diyalog çağrısında bulundu.
ABD Büyükelçiliği'nden MİT TIR'ları iddianamesiyle ilgili ilk açıklamaABD Büyükelçiliği MİT TIR'ları iddianamesi için, "Savcılık bizden bilgi istemedi. İddiayı destekleyecek bilgi yok. Türk yetkililerle temas halindeyiz" açıklamasında bulundu.
Ajanslar Siyah Kadın'ın peşinde!Güney Sudanlı model Nyakim Gatwech şaşırtıcı derecede siyah ten rengiyle kısa zamanda birçok insanın ilgisini çekmeye başladı.
İki ülke arası gerginlik!İran'da görev süresi 3 yıl daha uzatılan Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, Suudi Arabistan yönetimini " terörist devlet" olarak tanımladı.
Dünya Putin ve Trump bir araya gelecekRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile G20 çerçevesinde 7 Temmuz tarihinde görüşeceği bildirildi.
FOTO GALERİ
- 16:27 - İstanbul Adliyesi’nde hareketli dakikalar!
- 16:23 - Katar'dan flaş açıklama
- 16:07 - ABD Büyükelçiliği'nden MİT TIR'ları iddianamesiyle ilgili ilk açıklama
- 13:58 - Adana'da canlı bomba hücresi çökertildi!
- 13:47 - AK Partili Hayati Yazıcı'dan OHAL açıklaması!
- 13:24 - Türk kadınlarının 100 yıllık değişimi
- 13:11 - Kayseri'de silahlar konuştu!
- 11:34 - Ajanslar Siyah Kadın'ın peşinde!
- 10:35 - İki ülke arası gerginlik!
- 10:16 - İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler için son dakika açıklaması
- 01:22 - Usta oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti
- 17:17 - Dünya Putin ve Trump bir araya gelecek
- 16:53 - Eylem hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi
- 16:31 - Acun Ilıcalı'dan bomba O Ses Türkiye jürisi!
- 15:49 - Yıldız futbolcu Pepe bu akşam İstanbul'da
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim