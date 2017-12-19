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ABD BM'nin Tasarını Veto Etti

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ABD BM'nin Tasarını Veto Etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddeden karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto yedi. Mısır'ın sunduğu karar tasarısını Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan ABD veto etti.

Karar tasarısında, Trump'ın kararından büyük üzüntü duyulduğu, Kudüs konusunun müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği belirtildi. Tasarıda ayrıca Kudüs'ün kimliğini, statüsünü ve demografik yapısını bozacak herhangi bir kararın yasal bir değeri olmadığı belirtilerek bu kararın geçersiz ve yok hükmünde sayılması gerektiği de vurgulandı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Amerika'nın karar tasarısını kesinlikle veto edeceğini söyledi. Güvenlik Konseyi'nin 8 Aralık'ta yapılan toplantısında, Başkan Trump'ın Kudüs kararını kınamıştı.

"YÜZ KERE OYLASANIZ KUDÜS'ÜN BAŞKENT OLDUĞU GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ" 

Birleşmiş Milletler'deki görüşme sırasında kuliste bir açıklama yapan İsrail'in BM Daimi Temsilcisi David Danon, karar tasarısının veto edilmesini beklediklerini söyledi. Dannon, 'Burada yüz kez de oylama yapsanız, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğu gerçeğini değiştiremezsiniz' dedi.

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