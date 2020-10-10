Geçen hafta corona virüsüne yakalandığı tespit edildikten sonra hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Trump, geçtiğimiz akşam seçimlerle ilgili Fox News canlı yayınına telefonla katıldı. Trump’ın yayın sırasında sık sık öksürdüğü ve mikrofonunu sessize aldığı farkedildi. Öksürüğünü gizlemek isteyen Trump'ın telefonu sessize aldığı ifade edildi. Trump, koronavirüs için henüz test yaptırmadığını belirterek “Sürekli test yapmak için bir neden yok. Çok az enfeksiyon veya virüs buldular'' diye konuştu.
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ABD Başkanı Trump,canlı yayında öksürük krizine girdi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam Fox News'e telefonla katıldığı yayında sık sık öksürürek, telefonu sessize alması ülkede gündem oldu.
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ABD Başkanı Trump,canlı yayında öksürük krizine girdiKoronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam Fox News'e telefonla katıldığı yayında sık sık öksürürek, telefonu sessize alması ülkede gündem oldu.
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