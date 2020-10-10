  • BIST 1.166
  • Altın 487,703
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAMHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar

ABD Başkanı Trump,canlı yayında öksürük krizine girdi

»
ABD Başkanı Trump,canlı yayında öksürük krizine girdi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam Fox News'e telefonla katıldığı yayında sık sık öksürürek, telefonu sessize alması ülkede gündem oldu.

Geçen hafta corona virüsüne yakalandığı tespit edildikten sonra hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Trump, geçtiğimiz akşam seçimlerle ilgili Fox News canlı yayınına telefonla katıldı. Trump’ın yayın sırasında sık sık öksürdüğü ve mikrofonunu sessize aldığı farkedildi. Öksürüğünü gizlemek isteyen Trump'ın telefonu sessize aldığı ifade edildi. Trump, koronavirüs için henüz test yaptırmadığını belirterek “Sürekli test yapmak için bir neden yok. Çok az enfeksiyon veya virüs buldular'' diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gecelerde görüntülenen Yasmin Erbil'den şaşırtan sözler09 Ekim 2020 Cuma 13:23
  • Özgü Namal çok acı bir tesadüfü yaşadı07 Ekim 2020 Çarşamba 18:18
  • Bu Aşk Başlamış07 Ekim 2020 Çarşamba 17:27
  • Ellerime kelepçe takıldı!..06 Ekim 2020 Salı 20:19
  • Balıkçı Restaurantında güzellik yarışması yapıldı06 Ekim 2020 Salı 17:18
  • Duygu Özaslan'ın son pozları olay oldu06 Ekim 2020 Salı 17:03
  • Kural tanımaz Şeyma...06 Ekim 2020 Salı 16:51
  • Polat Alemdar’a 12 yıla kadar hapis istemi!06 Ekim 2020 Salı 16:48
  • Babası neden kızının boğazına bıçak dayadı06 Ekim 2020 Salı 16:44
  • Benim kocam var06 Ekim 2020 Salı 16:37
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim