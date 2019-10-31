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ABD BAĞDADİ OPERASYONUNA AİT GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI!

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ABD BAĞDADİ OPERASYONUNA AİT GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI!
ABD, terör örgütü IŞİD elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin ölü el geçirildiği operasyondan ilk görüntüleri paylaştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından paylaşılan videoda, Amerikan askerlerinin hava destekli bir operasyon düzenlediği görülüyor.

Operasyon anına ait görüntülerde askerlerin birçok noktadan hedeflerine yaklaştığı kameraya yansıdı.

CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie açıklamasında, “Bağdadi’nin kalıntıları Silahlı Çatışma Kanunu uyarınca 24 saat içinde denize gömüldü” diye ekledi.

Bağdadi’nin operasyon sırasında çocuklarını canlı kalkan olarak kullandığı ve köşeye sıkışınca canlı bomba yeleğiyle intihar ettiği ABD Başkanı Trump tarafından iddia edilmişti.

İŞTE ADIM ADIM BAĞDADİ OPERASYONU:

* Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) yaz aylarında Bağdadi'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki bir köyde olduğuna dair istihbarat aldı.

* Bu istihbarat, Bağdadi'nin eşlerinden biri ile yakalanan IŞİD kuryesinin sorgulanmasıyla elde edildi.

* CIA yetkilileri IŞİD kuryesinden alınan istihbarat üzerine Iraklı ve Suriyeli Kürt istihbarat birimleriyle çalışmaya başladı.

* Suriyeli bir mühendis, Bağdadi'nin öldürüldüğü Barişa köyünde, El Kaide bağlantılı Hurras el-Din örgütünün elebaşlarından Ebu Muhammed Salama'nın evinde gizlendiğini anlattı.

* ABD ordusuna bağlı Delta Gücü komandoları, süreç içerisinde bazı engeller nedeniyle operasyonu en az iki kez ‘son dakika' iptal etti.

* Ancak istihbarat birimleri nihai operasyondan kısa süre önce Bağdadi'nin yer değiştirmek üzere olduğunu öğrenince, hızla harekete geçilmesi kararlaştırıldı.

* ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in açıklamasına göre; Başkan Donald Trump perşembe ve cuma günlerinde operasyon için yeşil ışık yaktı.

* Bağdadi'nin yok edilmesini sağlayan son operasyonun planlaması ise geçen hafta iki üç gün içerisinde tamamlandı.

* ABD saatine göre akşam 17:00 sıralarında sekiz Amerikan helikopteri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki üsten havalandı.

* Amerikan Özel Kuvvetler ekibi, eğitimli köpekleriyle birlikte, radara yakalanmamak için alçak uçuş yapan helikopterle 70 dakikada İdlib'e bağlı Barişa köyüne ulaştı.

* Delta komandaları karaya ayak basmadan Amerikan savaş uçakları bölgedeki binaları vurmaya başlamıştı.

* Özel Kuvvetler, Bağdadi'nin saklandığı alana duvarı havaya uçurarak girdi.

* ABD güçlerine eşlik eden bir Arapça tercüman, bölgedeki çocuklara ve sivillere kaçmalarını salık verdi ve onlara yol gösterdi. Bu şekilde 11 çocuğun kurtulduğu ifade edildi.

* Bu sırada peşinde Amerikan komandaları olan Ebubekir El Bağdadi, yanına üç çocuğunu da alarak yeraltı tünellerinden kaçmaya çalışıyordu.

* Bağdadi'nin intihar yeleği giymiş olduğunu öngören komandalar, eğitimli bir köpeğe ‘saldır' emri verdi. Bu esnada terör örgütü elebaşı kendini üç çocuğuyla birlikte havaya uçurdu.

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