  • BIST 88.992
  • Altın 145,762
  • Dolar 3,6392
  • Euro 3,8892
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKARegaip kandiliniz mübarek olsun

ABD askerleri böyle görüntüledi

»
ABD askerleri böyle görüntüledi
Russia Toda televizyonu, Suriye'nin kuzeyindeki Rakka kentinin yakınında bulunan ABD askerlerini görüntüledi.

Russia Today (RT) ekibi, ABD askerlerinin görüntülerini DEAŞ'ın 'merkez' olarak kabul ettiği Rakka'da, Tabka Barajı'nın bulunduğu bölgede kaydetti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre RT International muhabiri Lizzie Phelan tarafından Twitter'da da paylaşılan görüntüler, cephe hattına çok yakın mesafede bulunan noktadan elde edildi.

Öte yandan, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle Rakka bölgesinde askeri faaliyetler yürüten, ağırlıklı olarak terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'lilerden oluşan DSG'li yetkili, ABD'li askerlerin bir süredir DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda kendileriyle birlikte hareket ettiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'li askerlerin Rakka'ya gittiğini doğrulamış ancak askerlerin eğit-donat programı kapsamında bölgeye intikal ettirildiğini belirtmişti.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demirtaş'ın açlık grevinde flaş gelişme31 Mart 2017 Cuma 15:57
  • Maaşlardan ne kadar kesilecek?31 Mart 2017 Cuma 15:54
  • 1 dakika için intihar etti!31 Mart 2017 Cuma 15:52
  • Hasan Cemal'e beraat müjdesi!31 Mart 2017 Cuma 15:51
  • İllegal kumar çetesi işlerine devam ediyor.31 Mart 2017 Cuma 15:38
  • Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın konvoyunda kaza!31 Mart 2017 Cuma 15:31
  • Tacizci amcaya tahliye yok!31 Mart 2017 Cuma 15:09
  • Erdoğan düğmeye bastı!31 Mart 2017 Cuma 15:04
  • Danıştay'dan sağlık çalışanlarına müjde!31 Mart 2017 Cuma 14:57
  • Akıncı Üssü iddianamesinde dikkat çeken detay!31 Mart 2017 Cuma 14:56
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim