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ABD: “Amerikan ve Rus askerleri arasında çatışma çıktı”

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ABD: “Amerikan ve Rus askerleri arasında çatışma çıktı”
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Rus ve Amerikan askerleri arasında çatışma çıktığını söyleyerek ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, Rus medyasına verdiği demeçte Suriye’ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Jeffrey, ABD’nin hiçbir zaman Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile iyi ilişkiler kurmadığını ifade ederek , kendilerini yöneteceklerine ancak Suriyeliler karar verir. Jeffrey, “Suriye halkı ile siyasi sürece bağlıyız. Suriye halkı kendilerini yöneteceklerine ve hükümetlerine kendileri karar verecek. Suriye’de rejim değişikliği istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki Amerikan askerlerinin varlığına değinen Jeffrey, “ABD, Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekliyor, desteklemeye devam da edecek. Terörle mücadele operasyonu yürüten Amerikan askerinin varlığı ülkenin parçalama arzusu göstermiyor” dedi. ABD’li temsilci G20 Zirvesi sırasında Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın olası görüşmesinde Suriye’nin gündem maddeleri arasında yer alıp almayacağına ilişkin soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

“Öncelikle, görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ama bir toplantı yapılırsa, Putin ve Trump arasındaki daha önceki görüşmelere bakarsanız Suriye’nin önemli bir gündem maddesi olduğunu görebilirsiniz”

Rusya'ya çağrıda bulunan Temsilci Jeffrey, "Rusya'yı, askerlerini çekmesi konusunda İran'a baskı yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Putin ve Trump, son olarak Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bir araya gelmişti. Görüşme Temmuz ayında gerçekleştirilmişti.

Amerikan-Rus askerleri çatıştı

ABD’li sözcü Amerikan ve Rus askerlerinin Suriye’de çatıştığını ifade ederek, ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi vermedi.

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