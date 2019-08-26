ABD, AKP'Yİ BÖLMEK Mİ İSTİYOR?

Son seçimlerde büyük bir yenilgi alan AKP'ye, içeriden de tepkiler sürüyor. Bir taraftan yeni parti kurulma çalışmaları, diğer taraftan da parti içerisinde çıkan çatlak sesler, ABD'nin AKP'yi içeriden parçalamak istediği iddialarını ortaya çıkardı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, bugünkü yazısında "ABD'nin AK Parti'yi parçalamada ısrarlı olduğunu" söyledi ve "Erdoğan kılıcını çekti" dedi.

"ABD’den sık sık heyetler gelse de, sürekli görüşmeler yapılsa da, durum normale dönüyor havası verilse de durum pek öyle görünmüyor" diyen Özçelik, "ABD’nin Ak Parti’yi rahat bırakmayacağı kesin" ifadelerini kullandı.

Özçelik'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"ABD kararını vermiş. Ak Parti’yi parçalamada ısrarlı. Bütün kozlarını sahaya sürmeye hazırlanıyor. ABD’nin Ak Parti’yi rahat bırakmayacağı kesin." dedi.