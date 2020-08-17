AB, Türkiye’ye sınırlarını kapattı

Almanya başta olmak üzere, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İsviçre, Türk vatandaşlarına Avrupa turist vizesi ya da ziyaretçi vizesini tamamen durdurdu.

Almanya başta olmak üzere, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İsviçre, Türk vatandaşlarına Avrupa turist vizesi ya da ziyaretçi vizesini tamamen durdurdu. Bunun için randevu dahi verilmezken, son iki haftada Almanya'ya dönenlerin arasında Kosova'dan sonra en yüksek Covid-19 vaka sayısı ise Türkiye'den oldu.

Alman hükümetinin 1 Temmuz'da ve Avrupa Konseyi'nin 30 Haziran'da tarihli kararları güncellendi. 31 Ağustos'a kadar süreceği belirtilen seyahat yasağı bu kararlarda yer almıyor. Bu kararların ne zaman kalkacağı ise belli değil.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; 19 Ağustos ya da 26 Ağustos günü yeni bir değerlendirme toplantısı yapılacak ve “Riskli ülkeler safında olan Türkiye'den gelişlerin mümkün olup olmayacağı” masaya yatırılacak. Almanya ve İsviçre şu anda sadece “D vizesi” için randevu veriyor.

Yeşil pasaportlu Türk vatandaşları da seyahat yasağı olanlar kapsamına giriyor. Daha önce iptal edilen D tipi vize randevuları yeniden verilecek. Aile Birleşimi vizeleri kabul edilecek.

Almanya ve AB kimi alıyor?

Riskli ülkelerden Avrupa Birliği ülkelerine ve Almanya'ya gidebilmek için bu ülkenin İstanbul ve Ankara Başkonsolosluğu'ndan D vizesi ve istisnai durumlar vizeleri randevu alabilecek kişiler şunlar;

Sağlık personeli ve sağlık araştırmacıları, hasta bakım personeli

Mal taşımacılığı ve diğer gerekli sektörlürde çalışan nakliye personeli

Görevlerini icra ediyor olmaları durumunda diplomatlar, uluslar arası kuruluş çalışanları, askeri personel, insanı yardım alanında çalışanlar

İstisnai durumlarda, aile ziyaretleri, ölüm/cenaze, düğün, çocuğunuzun yakın zamanda

Almanya'da doğumu İşveren tarafından Almanya'ya gönderilmiş olan makinelerin/ tesislerin onarımı, bakımı, montajı Alman vatandaşlarının veya AB ülkesi vatandaşlarının (sadece beraber seyahat etme koşuluyla veya mekânsal ayrılık sonrasında Almanya`da tekrar bir araya gelme söz konusu ise) veya Almanya’da ikamet izni olan üçüncü ülke vatandaşlarının (sadece Almanya`da tekrar bir araya gelme söz konusu ise) uzun süreli hayat arkadaşları Denizciler/Gemiciler Uluslararası yük taşımacılığında çalışan TIR şoförleri İstisna Akdi kapsamında çalışanlar (belirli koşullar altında)

İsviçre kimi alıyor?

İsviçre'nin Covid-19 nedeniyle getirdiği seyahat kısıtlaması da AB'nin yaptığına benziyor.

İsviçre vatandaşları ve yakın aileleri, İsviçre'de geçerli oturma iznine sahip kişiler, geçerli bir ulusal D vizesine sahip olan kişiler ile birlikte Aile birleşimi için D vizesi ve öğrenciler için D vizesi başvuruları da kabul ediliyor.