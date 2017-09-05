AB Bakanı Çelik, AB Dışişleri Bakanları ile görüşecek

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik 7-8 Eylül tarihlerinde Estonya'da AB ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile bir araya gelecek.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek. Bakan Çelik, 7-8 Eylül tarihlerinde, Estonya'nın başkenti Tallin'de yapılacak AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.