AA'DA NELER OLUYOR?

Anadolu Ajansı’nda yasa gereği yılda bir kez yapılması gereken olağan genel kurul, ikinci kez ertelendi.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugünkü “AA genel kurulu ikinci kez ertelendi” başlıklı yazısında, Anadolu Ajansı’ndaki gelişmeleri kaleme aldı.

“Anadolu Ajansı (AA) bir anonim şirket. Çoğunluk hisseleri Hazine'de. Hisseler üzerinde oy ve kullanım hakkı da. (Kalan payların yapısı dağınık.)” diyen Çiğdem Toker şöyle devam etti:

“AA 19 Nisan'da da resmen Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ‘her yıl kendi bütçesinin AA bölümündeki ödeneği aşmamak üzere AA ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili’ kılındı. 31 Mart gecesi, saatlerce veri akışını kesen AA'da garip gelişmeler var.

Yasa gereği yılda bir kez yapılması gereken olağan genel kurul, ikinci kez ertelendi. İlk genel kurul 25 Nisan 2019'daydı. AA genel kurulu, ‘yasal olarak belirlenmiş bulunan toplantı nisabı oluşmadığından’ yapılamamış. 24 Mayıs 2019 tarihine ertelenmiş.”

“SİYASETEN” ERTELEME

Çiğdem Toker, “AA genel kurulu, ikinci kez cuma günü Ankara'da toplandı. Bu defa da Hazine temsilcisi erteleme istemiş. Gerekçesi ‘siyaseten’ diye açıklanmış. Gündeme geçilememiş bile” diyerek yazısını şöyle sürdürdü:

“Siyaseten’ kelimesinden kasıt biraz belirsiz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mı istememiş, yoksa Cumhurbaşkanlığı mı pek belli değil.

Soru şu: AA genel kurulunun ikinci kez ve belirsiz bir tarihe ertelenmesi, 23 Haziran İstanbul seçimleri için ne anlam ifade ediyor?

AA'nın yapılamayan genel kurulunda hava yer yer elektriklenmiş. Genel Müdür Şenol Kazancı'dan enteresan, biraz da garip karşılanan ifadeler gelmiş. Malum, ilk zamanlar Kazancı'nın mevcut pozisyonu, Bilal Erdoğan ile İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşlıklarına bağlanmıştı.

Kazancı, buna atfen ‘Aynı okuldaydık ama o benden altı yaş küçük’ demiş.

Eski genel müdürlerin fotoğraflarının köşesinde kendi görev süresiyle ilgili henüz boş olan yere, ‘sonsuz’ işareti konulması gerektiğini söylemiş, -mış diyorum, çünkü kulis bilgisi. Fakat bilgilerin ‘içeriden’ geldiğini vurgulayalım.

AA'nın bütçesi sır mıdır?

Cumhurbaşkanı, AA'nın faaliyet bütçe örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde doğrudan denetim yetkisine de sahip.

Peki bizim vergilerimizi kullanan ‘AA'nın bütçesi nedir?’ derseniz, bu konuda ne AA ne Cumhurbaşkanlığı, ne de İletişim Başkanlığı'nda açık bir veriye ulaşabildim.

Fikir versin: Eski Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü internet sitesinden yayımlamıştı. 2015'te AA'ya aktarılan ödenek tutarı 170 milyon TL'ydi. Herhalde bu rakam azalmamıştır değil mi?”