AA, Berberoğlu’nun casusluktan mahkûm edildiğini kasıtlı mı yazıyor?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Anadolu Ajansı’nın haberlerinde Enis Berberoğlu’nun 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan mahkûm olduğu yanlışı tekrarlanıp duruyor.” saptamasında bulundu

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Anadolu Ajansı’nın haberlerinde Enis Berberoğlu’nun 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan mahkûm olduğu yanlışı tekrarlanıp duruyor. Bu yanlış haberler de birçok medya kuruluşu tarafından aynen alınıp kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu. Aynı yanlışının 4 haberde tekrarlandığını belirten Bildirici, "Kasıt mı var?" diye sordu.

Bildirici, "Bakalım Anadolu Ajansı haberlerinde de bu yanlışı sürdürecek mi, göreceğiz. Tabii asıl soru şu, Anadolu Ajansı nasıl olur böyle bir hata yapar ve neden tekrarlar? İki olasılık var. Muhabirler yanlış yazıyordur ve Anadolu Ajansı’nın editöryal kadrosu bunu fark etmiyordur; sonra da kimse uyarmadığı için yanlış tekrarlanıyordur. Ya da kasıtlı olarak böyle bir yanlış yapılıyor, uyarılara rağmen aynen devam ettiriliyordur. Aslında iki olasılık da mümkün. Çünkü AA’nın deneyimli kadroları, Kemal Öztürk’ün Genel Müdürlüğü döneminden itibaren kurumdan uzaklaştırıldı ve yerlerine yeni kadrolar getirildi. Yönetim kadrosundaki yeni isimlerin mesleki yetersizliği söz konusu olabilir." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, "AKP yönetiminin Anadolu Ajansı’nın özerkliğini ortadan kaldırdığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ajans üzerinde tam bir denetim oluşturduğu bir gerçek. Ajansın haberciliği ve haberlerinin güvenilirliği de çok ciddi erozyona uğradı. Özellikle siyasi gelişmeler, AKP’nin bakışıyla yazılmaya, AKP yöneticilerinin keyfini kaçıracak olaylar görmezden gelinmeye başlandı." ifadesini kullandı.