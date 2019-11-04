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A TAKIMINDAN ARINÇ’A İLK TEPKİ!

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A TAKIMINDAN ARINÇ’A İLK TEPKİ!
DDK Başkanı Yunus Arıncı, Bülent Arınç’ın tartışılan KHK açıklamasına 15 Temmuz şehitleri için hazırlanan video ile yanıt verdi. Altına “Darbeci örgüt mensupları için ağlaşanlar için bir kez daha hatırlatayım istedim” diye yazdı.

TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın “KHK uygulamaları bir facia” sözleriyle başlayan tartışmaya, Cumhurbaşkanlığı'nın en yüksek bürokratları da katıldı. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Arınç'ın ismini vermeden, ‘darbeci örgüt mensupları için ağlaşanlar' ifadesini kullandı. Arıncı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın 15 Temmuz şehitleri için paylaştığı videoyu alıntılayarak, “15 Temmuz günü yaşanan darbe girişimini, o gün şehit ve gazi olanlarla ailelerini unutup darbeci örgüt mensupları için ağlaşanlar için bir kez daha hatırlatayım istedim” yorumuyla paylatı.

 

KÜLÜNK'TEN DESTEK MESAJI

Yunus Arıncı'nın twitine AKP eski milletvekili Metin Külünk'ten destek geldi. Külünk, şunları yazdı: “FETÖ'yü cesaretlendirmek ve FETÖ ile mücadele veren kamu yönetimindeki adalet ve güvenlik bürokrasisindeki vatanseverleri yılgınlığa düşürmenin peşindeler. Hiçbir vatansever işbirliklerin hangi makamda olursa olsun söylediklerinden yılgınlığa asla düşmeyecektir.”

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Paylaşımı ile gündem olan DDK Başkanı Yunus Arıncı, müfettiş kökenli bir isim.

1997 yıl Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı görevinde Müfettiş, Başmüfettiş ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na kadar yükseldi. 2013 yılında DDK üyesi seçilen Arıncı, 2015'ten beri DDK Başkanlığı görevini yürütüyor. DDK, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile çok güçlü hale geldi. Kurul, yargı organları dışında kalan tüm devlet kurumları, kamu sermayeli kurumlar, vakıf, dernek ve sendikaları soruşturma yetkisiyle donatıldı.

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YUNUS ARINCI, PAYLAŞIMINI SABİTLEDİ

DDK Başkanı, paylaşımını ‘sabitlenmiş tweet' yaparak daha fazla görülmesini sağladı. Ayrıca 2018'de paylaştığı videoyu yeniden paylaşıp “Unutma, unutturma” dedi.

ARINÇ'A BİR TEPKİ DE 15 TEMMUZ PLATFORMU'NDAN…

GAZİLERİN YANINA HİÇ GİTTİN Mİ?

15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, Bülent Arınç'ın KHK'lılarla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Bulut, platform üyeleri ile İstanbul'da Darülaceze'ye yaptığı ziyaretin ardından, Arınç'ın sözlerini değerlendirdi. 252 şehit ve 2 bin 193 gazinin bulunduğunu hatırlatan Bulut şunları kaydetti: “Sen Danıştay üyesi olan suçluya veya benzinciye üzülüyorsun da gazilerimizin yanına hiç gittin mi? Şehitlerimizin ailelerinin yanına gittin mi? Herkes aklını başına alsın. Tayyip Erdoğan giymiş gömleğini yürüyor, ona yakışır şekilde hareket etsinler.” (İHA)

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