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A Milli takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu

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A Milli takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün Şenol Güneş olduğunu resmen açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam ile yapılan 4 yıllık anlaşma, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak. 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır. Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

Şenol Güneş, böylece 16 yıl sonra Milli Takım'a geri dönmüş oldu.

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