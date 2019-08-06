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96 YAŞINDA TRAFİKTE AŞIRI HIZ YAPMAKTAN MAHKEMEYE ÇIKTI

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96 YAŞINDA TRAFİKTE AŞIRI HIZ YAPMAKTAN MAHKEMEYE ÇIKTI
ABD'de mahkemeye çıkan 96 yaşındaki adam ve 82 yaşındaki yargıcın diyaloğu, duygu dolu anlara neden oldu.

ABD'nin ABC kanalında yayımlanan "Caught in Providence" programında duygu dolu anlar yaşandı. Gerçek davaların gösterildiği programda 82 yaşındaki Yargıç Frank Caprio'nun karşısına Mr. Coella olarak tanıtılan 96 yaşındaki bir adam çıktı.

"O KADAR DA HIZLI SÜRMÜYORUM"
Otomobilini okulların olduğu bölgede hızlı kullandığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Coella, "O kadar da hızlı sürmüyorum yargıç. 96 yaşındayım ve yavaş sürüyorum. Onu da mecbur kalınca yapıyorum" dedi.

"MUAZZAM BİR ŞEY"
Yaşlı adam, daha sonra kanser tedavisi gören 63 yaşındaki erkek çocuğunu, iki haftada bir doktora götürmek zorunda kaldığını anlattı. Coella'nun anlattıklarından etkilenen Yargıç Caprio, ona iyi bir adam olduğunu söyleyip "90'lı yaşlarındasın ve hâlâ ailene bakıyorsun. Bu muazzam bir şey" ifadelerini kullandı.

CEZA VERMEDİ
Kameraların Yargıç Caprio'nun oğluna döndüğü esnada yargıç, "Oğluma kötü örnek oluyorsun, bana çok baskı yaratıyorsun" deyince, oğlu gülümsedi.

Görüntünün sonunda, Caprio davayı ceza vermeden kapattığını açıkladı.

MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ
31 Temmuz'da programın Youtube kanalında yayımlanan video, bugün sosyal medyada gündem oldu. Videoyu milyonlarca kişi izledi. Yapılan yorumların çoğu, videonun ne kadar güçlü duygular uyandırdığını anlattı.

 

Kaynak: Sondakika.com

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