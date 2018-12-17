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90+6'da Gelen Beraberlik Golü

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90+6'da Gelen Beraberlik Golü
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'a beraberliği 90+6'da oyuna sonradan giren Mustafa Pektemek getirdi.

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında dün gerçekleşen maçta Beşiktaş ev sahipliği yaptı.

Karşılaşmanın ilk golü 45+1'de Trabzonspor'da forma giyen Jose Sosa'dan geldi. 

Trabzonspor ilk yarıdaki 1-0'lık galibiyetini 47. dakikada Anthony Nwakaeme'nin şutuyla 2'ye çıkardı.

57. dakikada Ogenyi Onazi, Caner Erkin'in atağını engellemeye çalışırken topu kendi ağlarına gönderdi. Beşiktaş taraftarını umudunu kaybettiği yerde gelen bu gol biraz olsun yüzleri güldürdü.

Oyuna sonradan dahil olan Mustafa Pektemek'in 90+6'da gelen golü ile 2-2'lik beraberlik yakalandı. 

Bu sonuçla 2 takım da puanını 26'ya yükseltti.

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