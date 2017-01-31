90 uçaktan 600 milyon dolar tasarruf

ABD Başkanı Donald Trump konsorsiyum liderliğini Lockheed Martin’in yaptığı F-35 savaş uçağı programına yönelik eleştirilerinden sonra şirketin programdan 600 milyon dolar tasarruf sağladığını söyledi. Trump, bu tasarrufun üç bin civarındaki toplam uçakta

Toplantıda F-35 programı ile ilgili tartışmaya geçen ay müdahil olduğunu dile getiren Trump şunları kaydetti:

“Çok fazla şey ortaya konuldu. Çok fazladan kasıt 90 uçakla ilgiliydi. Bir çok zorlukları vardı. Hiçbir ilerleme yoktu ve ben bu uçaklardan 600 milyon dolar tasarruf ettim. Dolayısıyla bunun büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ama bunun sipariş verilen üç bin civarında uçaktan 90’ında bunun söz konusu olduğunu düşünürseniz gerçekten bundan çok daha büyük bir meblağ söz konusu. Dolayısıyla Lockheed Martin’e hassasiyetinden dolayı teşekkür ederim.”

Şirketten tasarruf ile ilgili herhangi bir açıklama gelmezken Savunma Bakanlığı koltuğundaki ilk haftasında Savunma Bakanı James Mattis, Trump'ın eleştirilerine maruz kalan F-35 savaş uçağı programı ve başkanlık uçağı programının gözden geçirilmesi talimatını verdi.