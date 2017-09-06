GÜRPINAR Su Ürünleri Hal'inde yapılan denetimlerde Su Ürünleri Kanunu'na aykırı olarak avlanıldığı tespit edilen yasal boy sınırının altında yaklaşık 90 ton istavrite el konuldu.

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul’un tüm noktalarında denetimlerini aralıksız sürdüren Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Koruma Kontrol görevlilerinin Gürpınar Su Ürünleri Hal'inde yatığı denetimlerde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna aykırı olarak avlanıldığı tespit edilen yasal boy sınırının altında yaklaşık 90 ton istavrit el konuldu. Avcılık Kanunu’na aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslar hakkında ise idari para cezaları uygulandığı bildirildi.

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, daha bol ve ucuz balık yiyebilmenin, balıkçıların avlanma şartlarına uymasıyla mümkün olacağını belirterek, "Su ürünleri denetimleri 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Balıkçılarımız avcılık kurallarına uyarsa, hem balık neslinin devamı, hem de balık sayısının artmasına katkı sunarlar. Biz İl Müdürlüğü olarak yasak avcılığın takipçisi olacağız. Özellikle yasal boy sınırının altında avlanmış olan balıklara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.