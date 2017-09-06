  • BIST 109.142
  • Altın 148,240
  • Dolar 3,4407
  • Euro 4,1064
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASon dakika: Meteoroloji'den fırtına uyarısı

90 ton istavrite el konuldu

»
90 ton istavrite el konuldu
GÜRPINAR Su Ürünleri Hal'inde yapılan denetimlerde Su Ürünleri Kanunu'na aykırı olarak avlanıldığı tespit edilen yasal boy sınırının altında yaklaşık 90 ton istavrite el konuldu.

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul’un tüm noktalarında denetimlerini aralıksız sürdüren Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Koruma Kontrol görevlilerinin Gürpınar Su Ürünleri Hal'inde yatığı denetimlerde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna aykırı olarak avlanıldığı tespit edilen yasal boy sınırının altında yaklaşık 90 ton istavrit el konuldu. Avcılık Kanunu’na aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslar hakkında ise idari para cezaları uygulandığı bildirildi.

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, daha bol ve ucuz balık yiyebilmenin, balıkçıların avlanma şartlarına uymasıyla mümkün olacağını belirterek, "Su ürünleri denetimleri 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Balıkçılarımız avcılık kurallarına uyarsa, hem balık neslinin devamı, hem de balık sayısının artmasına katkı sunarlar. Biz İl Müdürlüğü olarak yasak avcılığın takipçisi olacağız. Özellikle yasal boy sınırının altında avlanmış olan balıklara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anne-babalar dikkat!06 Eylül 2017 Çarşamba 13:26
  • Otel restoranında şok!06 Eylül 2017 Çarşamba 13:24
  • 90 ton istavrite el konuldu06 Eylül 2017 Çarşamba 13:19
  • Saldırı hazırlığındaki canlı bomba öldürüldü!06 Eylül 2017 Çarşamba 13:15
  • İngiliz dergi dünyanın en güzel ülkesini seçti05 Eylül 2017 Salı 18:15
  • 'Tecavüzcü Coşkun'dan kötü haber!05 Eylül 2017 Salı 18:13
  • Son dakika: Meteoroloji'den fırtına uyarısı05 Eylül 2017 Salı 18:12
  • Diyarbakır Valiliği'nden son dakika açıklaması05 Eylül 2017 Salı 18:10
  • Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var05 Eylül 2017 Salı 18:09
  • Manyas Hidroelektrik Santrali özelleştirme ihalesi05 Eylül 2017 Salı 18:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim