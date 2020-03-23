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9 Yeni Vefat 289 Yeni Tanı Var

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9 Yeni Vefat 289 Yeni Tanı Var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Bugüne kadar 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar" dedi. Türkiye'deki Corona virüsü vaka sayısı 1236'ya ölü sayısı ise 30'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki gelişmelere ilişkin yeni açıklamada bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Dün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı.

 '1236 TANI KONULDU'

Düne kadar yapılan 20 bin 345 testte 1236 tanı konulduğunu belirten Koca, "Hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" açıklamasında bulundu.

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