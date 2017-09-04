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9 aydır at sırtında oraya gidiyorlar...

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9 aydır at sırtında oraya gidiyorlar...
Kudüs'e gitmek için Polonya'dan 9 ay önce atlarıyla yola çıkan Kristian Bergier, 4 bin kilometre yol katederek Adana’ya ulaştı. Bergier, “Allah’a giden yolu bulmak ve ona daha çok yaklaşmak için yola çıktım. Atlarıma ot bulamadığım yerlerde köylüler yardı

Kudüs'e gitmek için Polonya'dan 9 ay önce atlarıyla yola çıkan Kristian Bergier,  4 bin kilometre yol katederek Adana’ya ulaştı. Bergier, “Allah’a giden yolu bulmak ve ona daha çok yaklaşmak için yola çıktım. Yolda bir problem yaşamadım. Atlarıma ot bulamadığım yerlerde köylüler yardımcı oldu” dedi.

Harita ve İnşaat Mühendisi olan 32 yaşındaki Kristian Bergier, Allah’ı anlamak, ona yaklaşmak ve hac ibadetini yerine getirmek üzere eşiyle 2 çocuğunu Polonya’da bırakıp 9 ay önce yanına aldığı giysileri, yaşam malzemeleri ve 2 atıyla birlikte yola çıktı. 13 ve 14 yaşlarında olan Hanoverian ile Polonya cinsi 2 atıyla yaklaşık 4 bin kilometre kat eden Bergier, Polonya'dan yola çıkarak Slovakya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Türkiye’ye Edirne’den giriş yaptı. Türkiye’de ise Bergier, Edirne’den sonra Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Karaman ve Mersin illerini geçerek Adana’ya ulaştı.

At binicisi Abdülhadi Genel tarafından Yüreğir ilçesinde karşılanan Bergier, Genel ile birlikte Süvari Binicilik’e gitti. Bergier, 2 gün boyunca Süvari Binicilik’te kalarak hem atlarını dinlendirecek hem kendisi dinlenecek. Kristian Bergier, 2 gün sonra ise yoluna kaldığı yerden devam edecek.

Atlarını ahıra bağladıktan sonra İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kristian Bergier, sıradaki rotasının Irak üzerinden Kudüs oradan da Mekke olduğunu söyledi.

Allah’a giden yolu bulmak ve doğruyu aramak için yolculuğa başladığını söyleyen Bergier, “Allah’ın bana kendi yolunda gitmeme izin vermesi için yola çıktım” ifadelerini kullandı.

Bergier, 4 ay önce ikinci çocuğunun olduğunu, sadece çocuğunu görmek için Bulgaristan'dayken 2 haftalığına Polonya’ya gittiğini, daha sonra ise yoluna devam ettiğini sözlerine ekledi.

Yolculuk sırasında bir problem yaşamadığını kaydeden Bergier, “Konya’dan geldiğim için atlarıma yedirecek ot bulamadım. Ama onu da köylüler destek olarak atlarıma ot verdiler” dedi.

Yolculuğunu tamamladıktan sonra dönüşünde at kullanmayacağını belirten Bergier, “Atları güvenebileceğim birisini bulursam ona veririm. Eğer bulamazsam onlar için bir araç ayarlarım onları geri ülkeme yollarım” diye konuştu.

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