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89 yaşındaki adam 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

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89 yaşındaki adam 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, 89 yaşındaki bir adam 8 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismardan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, geçen hafta meydana geldi. İddialara göre, 89 yaşındaki S.V.T., 8 yaşındaki erkek çocuğu para verme bahanesi ile kandırdı. Yaşlı adam, daha sonra da çocuğa cinsel istismarda bulundu. Yine iddialara göre, S.V.T., olayı kimseye söylememesi gerektiğini de söyleyerek çocuğu tehdit etti.

Olay ise annenin çocuğun kıyafetlerini değiştirdiği esnada ortaya çıktı. İç çamaşırında kan lekesi gören anne çocukla konuştu. Çocuğun durumu anlatması üzerine anne, konuyu hemen jandarmayla paylaştı. Bunun üzerine bir işlem başlarken, çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hemen yaptığı operasyonla 89 yaşındaki S.V.T.’yi gözaltına aldı. S.V.T., daha sonra da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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