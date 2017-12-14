"82'inci İl Olsun"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti lideri olarak alışılmışın dışında bir girişimde bulundu ve Bursa'nın İnegöl ilçesinin il yapılması için, TBMM'ye kanun teklifi verdi. Teklif benimsenirse mobilyası, köftesi ve oylat kaplıcaları ile meşhur

Nüfus yoğunluğu bakımından bazı şehirlerden bile büyük olan İnegöl’de, 255 bin kişi yaşıyor. Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanvekilleri ve Bursa Milletvekillerinin imzaladığı kanun teklifi ile, Kütahya’nın Domaniç, Bursa’nın Keles, Kurşunlu, Yenice ve Kemalpaşa ilçelerinin de, yeni il olacak İnegöl’e bağlanması öngörülüyor.

SÖZ VERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay ziyaret ettiği İnegöl'de esnaf ve sanayicilerle görüşmüş ve İnegöl'ün il olması gerektiğini belirterek bu konuda parti olarak çaba göstereceklerini söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun ilk imza sahibi olduğu kanun teklifinin gerekçesinde, İnegöl'ün Türkiye’nin 16. büyük sanayi merkezi olduğu da vurgulandı ve ‘'İnegöl'ün il yapılması, idari, ekonomik ve kültürel nedenlerle hem bölge halkının hem de ülke ekonomisinin zenginleşmesine önemli katkılar sağlayacaktır’' denildi.