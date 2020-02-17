81 İlde Eş Zamanlı Denetim Başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca yapılacak gıda denetimlerini başlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 81 ilde yapılacak olan gıda denetiminde görev alacaklara "Ufak tefek hatalarda esnafı üzmemek lazım ancak evladınıza yedirmediğiniz bir şeyin tüketim noktalarında üretildiğini ve vatandaşın kullanımına sunulduğunu görürseniz, bu arkadaşların gözünün yaşına bakmayın." dedi

Orman Genel Müdürlüğü Bahçesinde görevliler ve gazetecilere açıklama yaptı.

"Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını artırmak amacıyla, hafta boyunca sürecek seferberliğimizde, ilk noktamız, süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerleri olacak. Gıdada sahtecilik yapanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız. " diye aktardı.

''41 Laboratuvarda Gıda Analizi Yapılıyor''

Bakanlığa bağlı 39'u akredite olmak üzere 41 laboratuvarda gıda analizi yapıldığını söyledi. Bakan vatandaşların ''Alo 174 Gıda Hattı'' na ihbar edebileceklerini söyledi.

''1 Yılda 1 Milyon 215 Bin 996 Gıda Denetlendi''

Başlatılan Gıda seferberliğinde 81 ilde eş zamanlı denetim yapılacak. 7 bin 4 görevli, 6 gün bounca farklı sektörlerde denetim yapacak.

''Hapis Cezası Uygulanmalı''

Pakdemirli "Gerekli çalışmalar yapılıyor. En hızlı şekilde çıkmasını bekliyoruz. Bizim arzumuz hapis cezası olması. Adalet Bakanlığının da bu konuda bir olumsuz görüşü yok. Ama bunu bir değil ikinci tekrarlarda yapıyor olmamız lazım. Çünkü bazı tağşiş durumlarında bunu yapanlar, bunu bilmiyor olabiliyorlar. Bir şekilde üreteni ve esnafı korumamız lazım. Tekrarı durumunda hapis cezası getiriliyor olmalı." dedi.

Pakdemirli, büyükbaş hayvanların vermliğili arttırmak için elektronik küpe kullanacağını söyledi, hem bu sayede hayvanların hareketlerini gözlemleyebileceğini söyledi.

Tavuk dönere çamaşır suyu katıldığına ilişkin bakan şunları söyledi;

"Zaman zaman ısmarlama haberler yapılabiliyor. Doğru olmayan bir haber yayıldığında o sektöre zarar veriliyor. Birisi tavuk dönerin çamaşır suyuyla yıkandığını söylüyor. Biz bu kişiyle irtibata geçerek nerede yapıldığını sorduk. Bize böyle bir adres veremediler ne yazık ki. Görünen o ki zaman zaman gıda konusunda böyle yanlış haberler çıkabiliyor. Meclise sunduğumuz yasa taslağında bu konuyla ilgili belli yaptırımların getirilmesi ve gıdada bilgi kirliliği yaratanlarla ilgili cezai işlem uygulanması konusunda çalışmalar yaptık."