80'lik dede bir gece evli kaldı, 15 bin lirasını kaptırdı

Adana'da eşi öldükten sonra evlenmek için 15 bin lira para harcayan 80 yaşındaki Reşit Dalkılıç'ın evlendiği kadın bir gece kalıp kayıplara karıştı.

Adana'da eşi öldükten sonra evlenmek için 15 bin lira para harcayan 80 yaşındaki Reşit Dalkılıç'ın evlendiği kadın, kendisiyle bir gece kalıp kayıplara karıştı.

Emekli Reşit Dalkılıç'ın eşi Gülsüm Dalkılıç, 3.5 yıl önce bel fıtığından ameliyat olduktan sonra hayatını kaybetti. Eşi ölünce yalnız kalan ve bireysel ihtiyaçlarını gideremeyen Reşit Dalkılıç, evlenmeye karar verdi. Dalkılıç'ın evlenmek istediğini öğrenen Memik isimli Gaziantep'ten bir kişi Dalkılıç'ı arayarak, "Sen evlenmek istiyormuşsun ben seni evlendireceğim" dedi. Reşit Dalkılıç Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Memik adlı kişi ile buluştu. Dalkılıç, götürüldüğü evde İbrahim ve kız kardeşi Zeynep ve iki kadınla daha tanıştı. Memik, "İbrahim'in kız kardeşi Zeynep seninle evlenecek bunun için 4 bin lira para vereceksin, ayrıca bunların biraz borcu var onu ödeyecek bir de geline iki bilezik alacaksın" dedi. Dalkılıç, 4 bin lira para verdi. Üzerinde yeterince para olmadığını söyleyip geline bileziği Adana'da alacağını söyledi. Daha sonra gelini de alarak çarşıya çıkıp yaklaşık 6 bin liralık yüzük, küpe ve kıyafet alışverişi yaptı. Daha sonra da gelini Adana'ya getirdi. Gelin Adana'ya gelince sürekli bileziklerini isteyince, Dalkılıç ise "Sabah olsun alacağım" diye yanıt verdi. Sabah Dalkılıç, bankaya giderek bilezik almak için 5 bin lira para çekti. Bir süre sonra eve gelip "Ben namaza gidiyorum, bilezikleri alırsın" diyerek 5 bin lirayı verip camiye gitti. Reşit Dalkılıç, camiden eve geldiğinde eşini bulamadı. Altın almaya gitmiştir diye bekledi ancak gelin bir türlü gelmedi.



"10 bin liralık senet verdiler sahte çıktı"

Dolandırıldığını anlayan Dalkılıç, hemen İslahiye'ye giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine yakalanan İbrahim isimli şahıs borcu ödeyeceğini söyleyerek anlaşma yoluna gitti. Bunun üzerine Dalkılıç, İbrahim'e 10 bin liralık senet imzalattı. Bu senedi alan Dalkılıç Adana'ya geldi. Senedin günü geldiğinde bankaya gitti ancak senet karşılıksız çıktı. Dalkılıç tekrar İslahiye'ye gitti ancak 3 yıldır parasını bir türlü alamayınca senedi icraya verdi. Ancak hala 15 bin lira parasını alamadı.

"Bana bir bardak su versin diye evlendim dolandırıldım"

Eşi öldükten sonra kendisine bir bardak su vermesi için evlenmek istediğini anlatan Dalkılıç, "Memik isimli bir adam beni arayıp iyi bir kadın bulduğunu, kendisiyle evlendirmek istediğini söyledi. Ben de inanıp gittim 15 bin lira dolandırıldım. Kadınla Adana’ya geldik sabah uçtu gitti kayboldu. Paramı kurtarmak için senet aldım. Bir ay sonra gittim senet de ödenmedi. Bana 10 bin liralık senet vermişlerdi hala paramı alamadım" dedi.

"Ben zevk için evlenmedim"

Zevk için evlenmediğini anlatan Dalkılıç, "Mecbur olduğum için evlendim. Eşim öldükten sonra bana bir bardak su veren olmazsa ne yapacağım burada. Evlenmek isteyen yaşlı insanları böyle dolandırıyorlar. Onlar şebeke benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Dolandırılmamak için bunları Reklam edeceksin gazeteye, televizyona gereken yerlere vereceksin. Bunlar benim başıma hep tanımadığım için geldi. Tanıdık olsaydı böyle şeyler olmazdı" diye konuştu.

Dalkılıç, bu olaydan sonra yine evlendiğini, çok para da vermediğini ve bu sefer mutlu olduğunu söyledi.

