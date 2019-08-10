80'LERİN ÜNLÜ YILDIZI HALA KONUŞULUYOR!

Instagram kullanıcıları 1980'li yıllarda güzelliği dillere destan olan güzel aktrisin bikinili fotoğrafını konuştu.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Hollywood'un 1980'li yıllara damga vuran en güzel kadınlarından biri olan Brooke Shields, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Özel hayatında sağlıklı beslenen ve düzgün yaşam tarzıyla dikkat çeken Brooke Shields, yıllara meydan okuduğunu zaman zaman gerçekleştirdiği profesyonel fotoğraf çekimlerinde sergilemekten kaçınmıyor.