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80 YAŞINDAKİ AMERİKALIYLA EVLENEN MELTEM MİRALOĞLU TÜP BEBEK TEDAVİSİNE BAŞLADI!

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80 YAŞINDAKİ AMERİKALIYLA EVLENEN MELTEM MİRALOĞLU TÜP BEBEK TEDAVİSİNE BAŞLADI!
'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı ile yaptığı evlilik çok konuşuldu.

Evliliğiyle ilgili yaptığı açıklamalar aylarca tartışılan Miraloğlu'ndan gelen yeni haber herkesi bir kez daha şaşırttı.

2015 yılında yayınlanan ‘Hayat Devam Ediyor’ dizisinde çocuk yaşta kendisinden yaşça büyük bir adamla evlendirilen ‘çocuk gelin’ rolüyle adından söz ettiren Meltem Miraloğlu’nun evliliği magazin gündemine bomba gibi düştü.  32 yaşındaki Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli Amerikalı adam ile evlendi. Çok tartışılan haberin ardından sessizliğini bozan oyuncu Miraloğlu, çok konuşulan açıklamalara imza attı.

SERVETİ UMURUNDA DEĞİLMİŞ!

“Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var.” diyen Miraloğlu, şöyle konuştu: Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umurumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın ‘evet’ der.”

SÜRPRİZ BİR KARAR DAHA ALDI

Miraloğlu, 80 yaşındaki eşinden hamile kalabilmek için tüp bebek tedavisi görüyor.

SESSİZ SEDASIZ BOŞANMIŞTI

Ünlü oyuncu, 2016 yılında da altı aydır birlikte olduğu yönetmen-yapımcı Tayfur Aydın'la evlenmiş fakat bu evlilik uzun sürmemişti. 2017 yılında yapımcı eşi Tayfur Aydın’dan sessiz sedasız boşanmıştı.

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