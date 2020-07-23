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Etiketler: Fenerbahçe, transfer
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- 16:56 - Galatasaray'da kritik transfer..
- 16:44 - İstanbul Sözleşmesi tam metni
- 16:36 - Küçük ekranıyla satışa çıkacak
- 16:28 - Ömer çelik'ten Macron’un sözlerine sert yanıt!
- 15:50 - 8 oyuncu yolcu, 9 yeni transfer...
- 15:42 - 2020 YAŞ kararları terfi listesi
- 15:36 - Sosyal medya kısıtlanıyor mu, düzenleme nasıl olacak?
- 15:29 - Lille teknik direktörü Burak Yılmaz'ı açıkladı!
- 15:21 - Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya, hayatını kaybetti
- 20:43 - Malatya'da Örnek Bir Müdür!
- 17:53 - Özel Haber; Malatya’da bir dünya lezzeti
- 10:41 - Ezgi Avcı: Photoshop diyenler görmüş olur
- 10:34 - Yolanthe Cabau kaslı vücuduyla şov yaptı!
- 10:26 - Survivor Cemal Can gözyaşları içinde itiraf etti!
- 10:22 - Ivana Sert tatilde! Fiziğiyle Instagram'ı salladı!
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