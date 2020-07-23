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8 oyuncu yolcu, 9 yeni transfer...

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8 oyuncu yolcu, 9 yeni transfer...
Fenerbahçe'de gözler tamamen transfere çevrildi. Sarı lacivertli yönetim, 6 yıla çıkan şampiyonluk özlemini gelecek sezon mutlaka bitirmek istiyor.

Fenerbahçe'de gözler tamamen transfere çevrildi. Sarı lacivertli yönetim, 6 yıla çıkan şampiyonluk özlemini gelecek sezon mutlaka bitirmek istiyor.

 

Kadro planlaması da buna göre yapılıyor. Yeni sezon iskeletinde bu yılki takımdan sadece Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve kalması halinde Vedat Muriqi'nin yer alması öngörülüyor.

 

Garry Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır ve Dirar ise rotasyon için düşünülen isimler.

 
4

Kadroyu yenileyecek olan sarı-lacivertliler, çalışmaları sürdürürken, 8 futbolcuyla yollarını ayırıp 9 transfer bombasıyla bambaşka bir yapıya bürünmeyi amaçlıyor.

 

İşte Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen 8 isim ve sarı lacivertli yönetimin imza attırmak istediği 9 transfer...

 
FALETTE

FALETTE

Simon Falette bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 7 lig maçında forma giydi ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.

 
ZANKA

ZANKA

Fenerbahçe formasıyla 16 lig maçında süre alan Zanka, rakip fileleri 2 kez sarstı.

 
8JAILSON

JAILSON

Beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Brezilyalı orta saha, 27 lig maçında yalnızca 1 gol üretebildi.

 
ALPER POTUK

ALPER POTUK

Sarı lacivertli takımda aldığı maaş tartışmalara konu olan Alper Potuk, 5 lig maçında 102 dakika sahada kaldı ve skora herhangi bir katkı sağlayamadı.

 

MEHMET EKİCİ

 
MICHAEL FREY

MICHAEL FREY

 

MEVLÜT ERDİNÇ

 
ASAMOAH (SOL BEK)

ASAMOAH (SOL BEK)

 

KAAN AYHAN (SAĞ BEK-STOPER)

 
RYBUS (SOL BEK)

RYBUS (SOL BEK)

 

TREZEGUET (KANAT)

 
PEROTTI

PEROTTI

 

CALLEJON

 
EDIN VISCA

EDIN VISCA

 

STAMBOULI

 
JUAN JESUS

JUAN JESUS

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