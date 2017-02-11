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750 bin esnafa vergi affı müjdesi

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750 bin esnafa vergi affı müjdesi
Milyonlarca mükellefe sağlanan vergi borcu yapılandırması kolaylığının ardından, 750 bin esnafın da yüzünü güldürecek müjdeli haber geldi.

25 Şubat'a kadar basit usulde beyanname veren 750 bin esnafın 8 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak. 2017 ilk uygulama yılı olacak. Buna göre, 20 bin lira kazanç elde etmiş bir esnafın 8 bin lirası vergilendirme dışında bırakılıyor. Yani bu esnaf 8 bin liranın bin 200 liralık vergisini ödemeyecek. Söz konusu uygulamayla esnafa kazanç istisnası sağlanmış oldu. Beyanname vermeyen esnaf hakkını kaybedecek.

Sabah'ın haberine göre hükümet yetkilileri, tüccara, esnafa 5 puanlık indirim yapıldığı ve bordrolu olanlara yapılmadığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. 2008'den bu yana çalışanlara vergisini peşin ödeme imkânı sağlandığına dikkat çeken yetkililer, "Normalde bir çalışanın vergisi yüzde 15 olarak hesaplanıyor. 2017'de bekâr asgari ücret üzerinden çalışan birinin bir yıl boyunca hesaplanan vergisi 2 bin 976 lira. Her ay bordrodan alacağımız vergiden vazgeçiyoruz" dediler.

YÜZDE 91'DEN VAZGEÇİLİYOR

Karşı cephenin farklı bir kampanya ile algı ürettiğini söyleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu yıl bekâr birinin vergisinden bin 600 lira düşüldüğünü vurgulayarak, şunları söyledi: "Evli eşi çalışmayan üç çocuklu birinin ödemesi gereken vergi 2 bin 976 lira. Tahsil edilen tutar 256 lira. Peşin ödeme indirimiyle vazgeçtiğimiz vergi 2 bin 719 lira. Yani yüzde 91 vergiden vazgeçiliyor."

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