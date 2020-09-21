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72. Emmy Ödülleri’nin kazananları belli oldu

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72. Emmy Ödülleri’nin kazananları belli oldu
ABD'de Televizyonun Oscarları olarak nitelendirilen ve bu yıl New York'taki Staples Center'da 72'ncisi düzenlenen 2020 Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu.
Televizyon dünyasının Oscar’ları olarak anılan Emmy Ödülleri, bu yıl 72’nci kez sahiplerini buldu. Corona virüs salgını nedeniyle tören, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş şekilde gerçekleştirildi.

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDÜL TÖRENİNE KATILDILAR

Staples Center’da çok az sayıda seyirci karşısında sunduğu ödül törenine, kazanan isimler dünyanın farklı noktalarında bulundukları yerlerden uzaktan bağlandı. Kimi evinin mutfağında, kimi oturma odasında kimi de bahçesinde en şık kıyafetleriyle ödül töreni ruhunu yaşattı.

KIRMIZI HALI BU YIL BOŞ KALDI

Gösterişli kırmızı halı geçişi yapılmadı. Sadece sunuculuk görevi üstlenenler ile kamera arkası ekip vardı. Jennifer Aniston, Tracee Ellis Ross, Jimmy Kimmel stüdyoda birbirlerinden uzakta durarak sunuculuk görevini yerine getirdi. Jimmy Kimmel ve Jennifer Aniston töreni corona virüs esprileri eşliğinde sundu.

2020 EMMY ÖDÜLÜ KAZANAN YAPIMLAR AÇIKLANDI

EN iyi televizyon filmi 

“Bad Education” (HBO)

En iyi skeç dizisi

“Saturday Night Live” (NBC)

En iyi talk show programı

“Last Week Tonight With John Oliver” (HBO)

En iyi komedi

“Schitt's Creek” (Pop)

En iyi drama

“Succession” (HBO)

En iyi kısa dizi

“Watchmen” (HBO)

Komedi dalında en iyi kadın oyuncu

Catherine O'Hara, “Schitt's Creek”

Komedi dalında en iyi erkek oyuncu

Eugene Levy, “Schitt's Creek”

Drama dalında en iyi kadın oyuncu

Zendaya, “Euphoria”

Drama dalında en iyi erkek oyuncu

Jeremy Strong, “Succession”

 En iyi reality yarışma

“RuPaul's Drag Race” (VH1)

En iyi reality program sunucusu

RuPaul, “Drag Race”

 En iyi kurgulu reality programı

“Queer Eye” (Netflix)

 Kurgusal olmayan en iyi reality programı

“Cheer” (Netflix)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ SENARYOSU

Daniel Levy, “Schitt's Creek” (“Happy Ending”)

En iyi drama dizisi senaryosu 

Jesse Armstrong, “Succession” (“This Is Not for Tears”)

En iyi mini dizi yada TV filmi senaryosu

Damon Lindelof and Cord Jefferson, “Watchmen” (“This Extraordinary Being”)

 
 
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