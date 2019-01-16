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7 Yıl'ın en büyük kaybı

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7 Yıl'ın en büyük kaybı
Sinemadaki 'bilet payı' ve 'kampanyalı bilet uygulaması' konusunda yaşanan anlaşmazlığın ekonomik kaybı büyük oldu.

 Sinema sektörünün 10 günlük kaybı 20 milyon TL. Son 7 yılın en düşük izleyici sayısı 2019'da gerçekleşti.
yapımcılarla sinema salonu zinciri Mars Cinema Group arasındaki 'bilet payı' ve 'kampanyalı bilet uygulaması' konusundaki anlaşmazlığın olumsuz sonuçları ortaya çıkmaya başladı.

BKM, söz konusu anlaşmazlık nedeniyle Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Organize İşler — Sazan Sarmalı'nın gösterime çıkarmamıştı. Gösterim tarihi 1 Ocak olan filmin izleyiciyle buluşması ertelenmişti.

Bu durumun sinema sektörüne bedeli oldukça ağır oldu. 2019'un ilk 10 gününde oldukça büyük oranda izleyici kaybı yaşandı. Geçtiğimiz yılın ilk 10 gününe oranla % 55.5 izleyici kaybı yaşanırken bu oran hasılatta % 58.8 olarak gerçekleşti. Son 7 yılın en düşük film ve izleyici sayısı 2019'da görüldü. Bu yıl ilk 10 günde sadece 3 Türk filmi gösterime girdi.

Box Office Türkiye verilerine göre;

2018 (İLK 10 GÜN)
İzleyici Sayısı: 2.565.715 Kişi
Hasılat: 33.811.197 TL

2019 (İLK 10 GÜN)
İzleyici Sayısı: 1.141.787 Kişi
Hasılat: 13.923.361 TL

2019'da bir önceki yıla oranla izleyici kaybı 1.423.928 kişi olurken hasılat kaybı 19.887.836 TL oldu.

Cem Yılmaz'ın da anlaşmazlık nedeniyle '2 Arada' ile 'Kaçamak'tan oluşan 'Karakomik Filmler'i 18 Ocak'ta gösterime çıkarmayacak olmasından dolayı sinema sektörünün izleyici ve hasılat kaybı gelecek günlerde daha da yüksek olacak.

NE OLMUŞTU?

Yapımcılar, bilet fiyatlarının artmasına rağmen kendi paylarının artmamasından, patlamış mısırlı kampanyalı biletlerden pay alamamalarından ve uygulama nedeniyle hasılatı net olarak göremediklerinden dolayı filmlerinin gösterime girdiği Mars Cinema Group ile anlaşmazlığa düşmüştü. Anlaşmazlığın giderilmesi için düzenlenen toplantılara Mars Cinema Group katılmamıştı.

Yapımcılar, sinema salonu zincirine sahip alternatif şirketlerle görüşmelerine devam ediyor. 

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