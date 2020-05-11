7 Nisan'dan Beri İlk Defa Görüldü!

Çin'de Covid-19 vakaları yeniden artıyor. Ülkede dünün ardından bugün de vaka sayısı çift hanede. Ayrıca, karantinanın kaldırıldığı 7 Nisan'dan bu yana ilk kez topluluk içi enfeksiyona rastlandı. Güney Kore'den vaka artışı haberleri geliyor.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte 17 yeni vaka görülürken, vaka sayısındaki artış son iki günde iki basamaklı rakamlara çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, yeni vakaları 7'sinin İç Moğolistan bölgesinde yurt dışından gelen kişilerde görüldüğü, 10 yurt içi vakanın ise 5'inin salgının ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde, 3'ünün ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin ve 1'inin de aynı bölgedeki Liaoning eyaletinde tespit edildiği belirtildi.

Vuhan'da karantinanın kaldırıldığı 7 Nisan'dan bu yana ilk kez topluluk içi enfeksiyona rastlandı. Tüm vakaların aynı apartman kompleksinde

ortaya çıktığı ifade edildi.

Ülkede dün 14 yeni vaka kayda geçmiş, bu vaka sayısında 10 gün aradan sonra görülen ilk iki basamaklı artış olmuştu.

Komisyon ayrıca son 24 saatte Covid-19 kaynaklı ölen olmadığını kaydetti. Ülkede 17 Nisan'dan bu yana yeni ölüm bildirilmiyor. 17 Nisan'da

salgının ilk günlerindeki karışıklık nedeniyle kayda geçirilmeyen 1290 ilave ölüm olduğu açıklanmıştı.

Pekin'de orta son sınıflar ders başı yaptı

Öte yandan vaka sayısındaki nispi artışa rağmen ülkedeki normale dönüş çabaları da sürdü. Başkent Pekin'de yıl sonunda lise giriş sınavına

girecek 82 bin orta okul son sınıf öğrencisi yeniden ders başı yaptı.

27 Nisan'da lise ve meslek okulu son sınıf öğrencileri Pekin ve Şangay'da ders başı yapmıştı.

Şanghay'daki Disneyland kapılarını açtı

Bu arada ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki Disneyland tema parkı da sosyal mesafe tedbirleri altında kapılarını ziyaretçilere açtı.

Parka kısıtlı sayıda ziyaretçinin girişine izin verilirken, ziyaretçiler kapıda sağlık kontrolünden geçirildi.

Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 82 bin 918 vaka görüldü, 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti. 78 bin 144 kişi iyileşirken, 141 kişinin tedavisi sürüyor.



Güney Kore'de de artış

Öte yandan Güney Kore'de de 9 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük Covid-19 vaka artışı görüldü.

Yonhap ajansının haberine göre, ülkede son 24 saatte 35 yeni vakaya rastlanırken, toplam vaka sayısı 10 bin 909'a yükseldi.

Bu, 9 Nisan'dan beri ülkede görülen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Güney Kore'de bugüne kadar Covid-19'dan toplam 256 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 632 kişi iyileşti.

Hastanın gittiği eğlence mekanlarıyla bağlantılı

Sağlık yetkilileri, Covid-19 testi geçen hafta pozitif çıkan 29 yaşındaki bir kişinin, ay başında başkent Seul'un Itaewon bölgesinde gittiği

gece kulüpleri ve barlarla bağlantılı vaka sayısının 79'a yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, 24 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında Itaewon'daki gece kulüplerine giden kişilerden, herhangi bir semptom göstermeseler dahi

diğer kişilerle temastan kaçınmaları ve en yakın merkezde Kovid-19 testi yaptırmaları çağrısında bulundu.

Ülkede son 24 saatte görülen vakalardan 6'sının yurt dışı kaynaklı, 29'nun ise bu eğlence mekanlarına giden kişilerle bağlantılı olduğu kaydedildi.



Başkent Seul'de, ay başında 5 gece kulübü ile bara giden ve Covid-19 testi çarşamba günü pozitif çıkan söz konusu kişiyle bağlantılı vaka

sayılarının artması üzerine cumartesi günü kulüp ve bar gibi eğlence mekanlarının kapatılmasına karar verilmişti.

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı, bu hastanın temas ettiği kişilerin izinin sürüldüğünü ve gelecek günlerde enfekte kişi sayısının artabileceğini söylemişti.

Hastanın, 1 Mayıs'ta gittiği gece kulüplerini yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiği belirtilmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, dün basına yaptığı açıklamada, artan vakalar karşısında halka paniğe kapılmamaları çağrısında bulunarak, "Korkuya mahal yok. Eğer gardımızı düşürmezsek, salgın önleme ve karantina sistemimiz virüsün yayılmasını tamamen kontrol edebilir ve yönetebilir." demişti.