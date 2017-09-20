7 milyon liraya mal oldu ama...

KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde, 7 milyon lira harcanarak yapılan Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu, yeni eğitim- öğretim yılına 45 öğrenci ile başladı.

Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi Aslan Sokak’ta yer alan ve TOKİ tarafından yaptırılan İmam Hatip Ortaokulu, diğer okulların aksine öğrenci bulamamaktan yana dertli. 2017-2018 eğitim- öğretim yılına başlayan ve adını 15 Temmuz şehidinden alan Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu, çok modern bir bina olmasına rağmen döneme ancak 45 öğrenci ile başlayabildi.



7 milyon lira maliyetle yapılan ve hızlı çalışma ile yeni döneme yetişen bin 200 öğrenci kapasiteli 4 katlı okulda, 24 derslik, spor salonu, kantin, yemekhane, laboratuvar, kütüphane, toplantı ve konferans salonu, geniş bir bahçe ve spor sahası yapıldı. Fakat, tüm bu olanaklara ve ayrıntılara rağmen yeni dönemde istenen sayıda öğrenci kaydı gerçekleşmedi. Sene sonuna kadar en az 200 öğrenci kaydı planlanan okulda, şu ana kadar 45 öğrenci eğitime başladı ve yalnızca 2 sınıf hizmete açılabildi.



Okul çevresinde yaşayan mahalle sakinleri, binanın bulunduğu alanda halen daha yolların yapılmadığını, alt yapı için kazılan sokakların bu şekilde bırakıldığını belirterek, "Belediye okul ve çevresinde gereken düzenlemeyi yapmadı. Bunun yanı sıra her akşam bu sokaklarda kavga, gürültü eksik olmuyor. Bu nedenle veliler çocuklarını okulu beğenmelerine rağmen göndermek istemiyorlar" dedi.



Okulda bir müdür ve bir de müdür yardımcısı kadrolu olarak görev yaparken bunun dışında kadrolu personel atanmadı. İki öğretmenin geçici olarak gönderildiği okulda eğitim ve öğretime başlandı.