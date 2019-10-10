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7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE’NİN GALA GECESİNE ÜNLÜ YAĞDI!

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7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE’NİN GALA GECESİNE ÜNLÜ YAĞDI!
Yılın büyük merak uyandıran filmi ‘7. Koğuştaki Mucize’nin galası yoğun ilgiyle gerçekleşti.

Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda hem televizyon hem de beyazperdede birçok başarılı projeye imza atan Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, senaryo süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu’nun yaptığı, senaryosunu Kubilay Tat’ın yazdığı, Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur ,İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi önemli isimlerden oluşan kalabalık oyuncu kadrosuna sahip ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi ilk kez dün gece seyirciyle buluştu.

Filmin Kanyon Cinemaximum’da gerçekleşen galasına sanat ve iş dünyasından oldukça yoğun katılım vardı.Nebahat Çehre, Perihan Savaş, Meral Çetinkaya, Özcan Deniz, Timuçin Esen, Pelin Karahan, Tolga Sarıtaş, Engin Öztürk, Pınar Deniz, Berk Cankat, Kadir Çermik, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Kubilay Aka, Bestemsu Özdemir, Keremcem, Leyla Tanlar, Hilmicem İntepe ve Aytaç Uşun gibi isimlerin katıldığı galada seyirci zaman zaman kahkahalara boğulurken çoğu anda da gözyaşlarını tutamadı.

Film öncesinde gerçekleşen basın toplantısında başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, “Ekibin enerjisi ve hepimizin hikayeye inanması gerçekten acayip bir sinerji kattı işin içine. Bir umut, ve dayanışma hikayesi anlatıyoruz zaten ismi de 7. Koğuştaki Mucize. Sevdiğimiz bir iş yaptık. Sevdiğimiz insanlara ve çok güzel bir hikayeye denk geldik. Şimdi o heyecanı yaşamanın günü çünkü görücüye çıkıyoruz,” sözleriyle heyecanını paylaştı.

Yurdaer Okur ise duygularını şu sözlerle özetledi: “Çok güzel bir hikayemiz var. Görmezden geldiğimiz dezavantajlı gibi lanse edilen insanların hikayesi. Bu filmin farkındalık yaratacağına inanıyorum. Seyircinin bu konuya çok duyarlı olduğunu da düşünüyorum. O yüzden merakla filmin etkisini bekliyorum.

Sarp Akkaya da filmle ilgili “Alışageldiğimiz insanların farklı insanlara olan yaklaşımını, farklı insanların alışageldiğimiz insanlara olan etkisini inceleyen, irdeleyen, onlara dokunan, farklılığın aslında bir keyif kattığını anlatmaya çalışan ve en önemlisi adalet duygusunu da sorgulayan bir film oldu,” dedi.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNDEN ANLAMLI DESTEK

 Gala gecesinde, gelen misafirleri film gösterimi sonrasında anlamlı bir sürpriz bekliyordu. Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur ve Celile Toyon’un yer aldığı renkli elma şekeri sahnesine ve filmin geçtiği dönemin de ruhuna ithafen elma şekerleri dağıtıldı. Lanistar Media ve Motion Content Group, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile el ele vererek seyircileri gerçek anlamda bu mucizeye ortak etti. Hediye edilen her bir elma şekeri sayesinde TOG’un Dokuz Eylül Üniversitesi’yle birlikte gerçekleştirdiği ‘Bir Kuş Olsam’ adlı 3-6 yaş tutukevinde kalma mecburiyetindeki 300’ü aşkın çocuğun hayatlarına dokunarak ihtiyaçları karşılandı. Bununla birlikte 120 gencin de proje masrafları sahiplenilmiş oldu. 

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