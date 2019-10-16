7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE’DEN REKOR AÇILIŞ!

Vizyona giren ‘7. Koğuştaki Mucize’ bir rekora imza attı. Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu film 615 bin 411 kişiyle hem tüm zamanların en iyi hafta sonu drama açılışını hem de son 16 yılın en iyi Ekim ayı başlangıcını yaptı.

Lanistar Media ve Motion Content Group'un yapımcılığını üstlendiği, 11 Ekim'de CJ Entertainment Dağıtım ile sinemaseverlerle buluşan ‘7. Koğuştaki Mucize' filmi izleyicilerden büyük ilgi gördü. Vizyona girmesinden bir gün sonra başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin sosyal medyada Trend Topic listesinde uzun süre kaldığı film, açılış rakamıyla iki ayrı rekora imza attı. ‘7. Koğuştaki Mucize'yi hafta sonu tam 615 bin 411 kişi izledi. Bu yüksek rakamla film, hem tüm zamanların en iyi hafta sonu drama açılışına imza atarken hem de son 16 yılın Ekim ayının en yüksek başlangıcını yapan film unvanını kazandı. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu, izleyenlere yoğun duygular yaşatan filme yönelik ilgi sürüyor.