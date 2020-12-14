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7 bin 312 kişi 250 bin dolara vatandaşlık aldı

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7 bin 312 kişi 250 bin dolara vatandaşlık aldı
2018’de yapılan değişiklik sonrası 93 ülkeden 7.312 kişi 250 bin dolar karşılığında taşınmaz alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte 18 Eylül 2018'de yapılan değişiklik sonrası taşınmaz alarak vatandaşlık hakkı kazanma tutarı, 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmüştü.

Değişiklik sonrası 93 ülkeden 7.312 kişi 250 bin dolar karşılığında taşınmaz alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.

İRANLILAR İLK SIRADA

Bu grupta 1690 kişi ile İranlılar ilk sırada yer aldı. İranlıları 994 kişi ile Afganistan, 920 ile Irak ve 786 ile Yemenliler takip etti.

Bu süreçte Almanya’dan üç, ABD’den 71, Arjantin’den iki, Avustralya’dan 10, Brezilya'dan beş, İngiltere’den 17, Fransa’dan 10, Hollanda’dan iki, Kanada’dan 31, Rusya'dan da 76 kişi Türkiye vatandaşı oldu.

DUYULMADIK ÜLKELER

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte 2018’de yapılan değişiklik sonrası aralarında Saint Kitts ve Nevis, Antigua ve Barbuda gibi Karayip ülkeleriyle Tuvalu, Vanuatu gibi ülkelerden vatandaşlık alanların bulunması dikkat çekti.

Saint Kitts ve Nevis'ten 21, Komorlar Birliği’nden 4 vatandaşımız olurken, 2 vatansız kişi de T.C. vatandaşı oldu.

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