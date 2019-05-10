  • BIST 88.533
  • Altın 251,749
  • Dolar 6,0695
  • Euro 6,8234
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

7 Bankaya dövizde hile iddiasıyla ceza!

»
7 Bankaya dövizde hile iddiasıyla ceza!
AB Komisyonu, 7 bankaya döviz piyasalarında hile yaptıkları iddiası ile ceza kesmeye hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre AB Komisyonu, aralarında Barclays, Citigroup, JP Morgan ve HSBC'nin olduğu 7 bankaya döviz piyasasında ortaklaşa hareket ederek hile yaptıkları iddiası ile ceza kesmeye hazırlanıyor.

Yedi banka arasında RBS ve UBS'in yanı sıra bir Japon bankasının da yer aldığını öne süren kaynaklar AB Komisyonu'nun kararını önümüzdeki haftalarda duyuracağını vurguladılar.

Barclays Citigroup, JP Morgan ve HSBC habere ilişkin yorum yapmadılar.

Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, RBS ve UBS, ABD'de açılan bir davada toplam 2,8 milyar dolar ceza ile karşı karşıya kalmışlardı.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail güçleri dehşet saçtı. Mescid-i Aksa'da namaz kılan müslümanlara saldırdı10 Mayıs 2019 Cuma 12:27
  • İBB'DEN YALANLAMA GELDİ10 Mayıs 2019 Cuma 10:52
  • SANATÇILAR YALNIZ KALMADI10 Mayıs 2019 Cuma 09:23
  • AKP'Lİ BAŞKAN'DAN ÇİRKİN İFADELER10 Mayıs 2019 Cuma 09:19
  • ERDOĞAN "ŞAHSIMA ÖLÜM TEHDİTLERİ YAPILDI"10 Mayıs 2019 Cuma 09:14
  • HER ŞEY ÇOK ZOR OLACAK10 Mayıs 2019 Cuma 09:09
  • BANKALAR YARIŞA GİRDİ10 Mayıs 2019 Cuma 08:05
  • İLK RESMİ ANKET SONUÇLARI YAYINLANDI10 Mayıs 2019 Cuma 08:00
  • HAZAL KAYA İMAMOĞLU'NA DESTEK VERDİ09 Mayıs 2019 Perşembe 19:08
  • PFDK CEZA YAĞDIRDI09 Mayıs 2019 Perşembe 18:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim