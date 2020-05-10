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65 Yaş Üstüne 4 Saatlik Sokağa Çıkma Serbesti Başladı

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65 Yaş Üstüne 4 Saatlik Sokağa Çıkma Serbesti Başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması beşinci hafta sonunda devam ederken 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 7 haftanın ardından bugün 4 saatliğine (11.00-15.00 arası) dışarı çıkıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajda ''Beklenen gün geldi. Bu güzel

İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında 24 ilde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge yayımlamıştı. Kısıtlama nedeniyle 24 kentte sokaklar boşaldı, yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi. Beşinci kez uygulanan hafta sonu kısıtlamasında bu kez 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara izin veriliyor.

Söz konusu vatandaşlar bugün (10 Mayıs Pazar günü) 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan paylaştığı mesajda ''Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak'' ifadelerini kullandı.

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 57 ildeki vatandaşlardan, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların çıkacakları saatlerde dışarı çıkmamaları ricasında bulundu.

"Bir ricam var" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız, 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız, sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın."

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler için de bu kural bir günlüğüne esnetilecek.

14 yaş ve altı kişiler, 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arası da 15 Mayıs Cuma günü saat 11.00-15.00 arasında, yürüyüş mesafesiyle sınırlı olmak üzere dışarı çıkabilecek.

 

 

 

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