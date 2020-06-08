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65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir ?

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65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir ?
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Koronavirüs önlemleri kapsamında en çok etkilenen yaş gruplarından biri de hem virüs etkisi hem sokağa çıkma yasakları olarak 65 yaş üstü grup. 7 Haziran günü açıklanan 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri bu yaş grubu içerisinde bulunan vatandaşların ne zaman ve hangi saatlerde dışarı çıkacaklarını göstermişti. Yasaklara tabi olan 15 ildeki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından önemli gelişmeler yaşanmıştı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir

65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir ? 

65 yaş grubu ve üzerindeki yaşlarda olanlar Pazar günleri 14:00-20:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. Önceki dönemlerde bu saatler ilk etapta 11:00-15:00 arasıydı ardından 12:00-18:00’e alınmıştı son kabine toplantısında ise saatler 14:00-20:00 olarak güncellendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAŞ GRUBU AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan "65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00- 20.00 saatleri arasında istisna kapsamı olması devam edecek.  20 yaş altı ile ilgili sokağa çıkma uygulamasını 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak." ifadelerini kullanmış 65 yaş üstü ile ilgili kararı duyurmuştu.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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