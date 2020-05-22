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65 Yaş Üstü Akın Akın İstanbul'u Terk Ediyor

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65 Yaş Üstü Akın Akın İstanbul'u Terk Ediyor
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için yola çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin'in Koca'nın açıklaması sonrasında gittikleri yerde en az 1 ay kalmak koşuluyla seyahat etmelerine izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda aldıkları izinle memleketlerine gitmek için yola çıktı.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, İstanbul çıkışında TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda oluşturulan denetleme noktalarından geçti.

Polis ekipleri, kurulan denetleme noktalarında seyahat etmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

İzin belgesi olanların geçişine müsaade edilirken izin belgesi olmayanlar ise geri gönderiliyor. Ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşlara yolculukları esnasında refakat eden kişilerin 72 saat içinde geri dönmeleri gerekiyor.

"DAHA DA İSTANBUL'A GELMEYECEĞİM"
Kurulan denetleme noktasında izin belgesini kontrol ettiren Fazlı Uyanık "Ben 1,5 ay önce memlekete gidecektim. Virüs nedeniyle bu zamana kadar kaldık. Ben burada kızımın ve damadımın yanında kalıyordum. Memleketimde eşim, gelinlerim beni bekliyorlar. Bir daha da İstanbul'a gelmeyeceğim" dedi.

"BİR KERE KAÇMAYA ÇALIŞTIM, YAKALANDIM"

Otobüs ile yolculuk yapan Gülhan Ocak da “Bursa'ya evime gidiyorum. İstanbul'da oğlumun yanına geldim. Bir kere oğlumla memlekete kaçmaya çalıştım, polislere yakalandım. 2 aydır evden dışarıya çıkmadım, şimdi izin çıkınca otobüsle memleketime gidiyorum" dedi.

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