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62 YILLIK STAD MİLLET BAHÇESİ OLUYOR

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62 YILLIK STAD MİLLET BAHÇESİ OLUYOR
TOKİ'nin açtığı ihale 21 milyon 956 bin liraya Aslanlar İnşaat ve Enam İnşaat ortaklığına gitti.

1951 yılında yapılan ve 1967 yılından 2017 senesine kadar Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılacak millet bahçesinin maliyeti belli oldu. TOKİ'nin açtığı ihale 21 milyon 956 bin liraya Aslanlar İnşaat ve Enam İnşaat ortaklığına gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millet Bahçeleri" projesi kapsamında TOKİ tarafından Trabzon ve Sivas'ta yapılacak millet bahçeleri için açılan ihaleler sonuçlandı. Trabzon'da eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın 64 bin 455 metrekarelik yerine yapılacak Ortahisar Millet Bahçesi için 29 Mart 2019'de ihale düzenlendi. İhale 2 bin 603 metrekarelik millet kıraathanesi, restoran, tribün, kahve ve çay evi, atölye inşaatları ile 64 bin 455 metrekarelik alanda millet bahçesi genel alt yapı işlerini kapsıyordu.

Yaklaşık maliyeti 25 milyon 538 bin lira olarak belirlenen ihaleye 13 firma katıldı. İhaleyi 21 milyon 956 bin liralık teklifin sahibi Aslanlar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Enam İnşaat ortaklığı kazandı. Sözcü'de yer alan habere göre; Firmalar ile 8 Mayıs 2019 tarihinde sözleşme imzalandı. Millet bahçesi düzenlemesinin 300 gün içinde bitirilmesi öngörülüyor.

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