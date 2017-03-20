6 Sezon Sonra İlk Şampiyonluk

Hadise, O Ses Türkiye'de 6 sezon sonra gelen birinciliğini coşkulu bir şekilde kutladı.

O Ses Türkiye yarışması dün gece final yaptı ve seyirciler, sezon boyunca başarı gösteren Hadise'nin takımından Dodan Özer'i birinci seçti

O Ses Türkiye'de 38 yaşındaki Dodan Özer, finalde birinci olmanın mutluluğunu yaşarken hiç şüphesiz ondan çok daha fazla mutlu olan bir isim vardı.

6 SEZON SONRA "ŞAMPİYON" OLDU

Yarışmanın başladığından bu yana şampiyon çıkaramayan Hadise, Dodan Özer’le birlikte zaferi kazanan isim oldu. Kendi yarışmacısıyla birlikte birinci olmanın keyfini yaşayan Hadise, Acun Ilıcalı’nın esprilerine de kulak tıkadı.

HADİSE’DEN MESAJ VAR

Hadise, mutluluğunu Instagram sayfasından böyle paylaştı.

Altı sezon sonra gelen zaferi, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutlayan Hadise, “Artık hep birlikte rahat bir nefes alabiliriz diye düşünüyorum” notunu paylaştı.

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HADİSE'YE ÖPÜCÜKLÜ SÜRPRİZ

Acun Ilıcalı, dün eski Survivor yarışmacısı Maçuka'nın videosunu yayınlamış ve Maçuka'nın dediklerini böyle çevirmişti, 'Eğer Hadise şampiyon olursa, Türkiye'ye gelip Hadise'yi öpeceğim.'

Hadise'nin takımından Dodan, O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu. Sonuç açıklanır açıklanmaz ayakkabılarını çıkarıp Dodan'a koşan Hadise, mutluluk gözyaşları döktü... Şampiyon olan Hadise'nin sevinci ekranlara böyle yansıdı.