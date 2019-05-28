  • BIST 86.778
  • Altın 247,985
  • Dolar 6,0288
  • Euro 6,7356
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKARYAN BABEL GALATASARAY'A GELİYOR

6 ÇOCUK 15 TORUN SAHİBİ ADAMIN YAPTIKLARI KAN DONDURDU

»
6 ÇOCUK 15 TORUN SAHİBİ ADAMIN YAPTIKLARI KAN DONDURDU
Antalya'da 6 çocuk 15 torun sahibi 73 yaşındaki Mehmet D., komşusunun 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Suçlamaları kabul etmeyen Mehmet D., "Bunlar benden para almak için tuzak kurdu. Çocuğu da kobay yaptılar" dedi.
Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, 7'nci sınıf öğrencisi E.Ç., aynı apartmanda oturan 6 çocuk, 15 torun sahibi Mehmet D.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mehmet D., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

53 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, sabah okula giden E.Ç.'nin alt komşusu tarafından zorla alıkonulduğuna dikkat çekilerek, Mehmet D.'nin çocuğu kolundan tutup ikamet ettiği daireye zorla sokarak kapıyı kilitlediği ve nitelikli cinsel istismar suçunu işlediği kaydedildi. İddianamede, Mehmet D.'nin, 53 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"BANA TUZAK KURDULAR, ÇOCUĞU DA KOBAY YAPTILAR"

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mehmet D., E.Ç.'nin babası A.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Mehmet D., A.Ç.'nin kiracıları olduğunu belirterek, kendisini para tuzağına düşürmek istediklerini ileri sürdü. Mehmet D., "Ben 6 çocuk, 15 torun sahibi yaşlı bir adamım. Bunlar benden para almak için tuzak kurdu. Çocuğu da kobay yaptılar. Suçlamaları kabul etmiyorum. Çocuğun annesi ve babası işe gidip geliyor. Mağdur çocuk 2-3 günde bir yanıma geliyor. Benim evime her gün Kepez Belediyesi'nden AŞ gelir. Mağdur çocukla ben aşevinden gelen yemeği yiyoruz. Ben yemeği yedikten sonra seyyar satıcılık yapmak üzere evden ayrılıyorum" dedi.

"OĞLUM EVE GELDİĞİNDE SAÇLARI ISLAKTI"

E.Ç.'nin babası A.Ç. ise olay meydana geldiği gün evde olduğunu söyledi. Oğlu E.Ç.'nin o gün öğle yemeğine gelmediğini anlatan A.Ç., "Oğlum eve geldiğinde nereden geldiğini sordum. O da dışarıdan geldiğini söyledi. Ancak ben dışarıdan gelmediğini söyledim. O da Mehmet D.'nin evinden çıktığını söyleyince kendisini uyardım. Ayrıca ben sanığın dediği gibi kiracısı değilim. Ev bana ait. Ayrıca, bir gün sanığın balkondan oğlumu çağırdığını duydum. Oğlum cevap vermeyince ona çay fırlattı. Sanığın evine gittim ve oğlumdan uzak durmasını söyledim. Yine bir gün oğlum eve geldiğinde saçları ıslaktı. Üstünde de sanığın tişörtü ve yetişkin birine ait iç çamaşırı vardı" ifadelerini kullandı.

"TÜM KONUŞMALARI CEP TELEFONUNA KAYDETTİM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ö.F.S. ise sanığın mağdur çocukla birlikte Muratpaşa Camii'ne geldiğini belirterek, "Bu adam benim gibi seyyar satıcı bir arkadaşıma, çocuğu istismar ettiğini söylemiş. O da gelip bana söyledi. Ben de şüpheli ve mağdurun konuşmalarını cep telefonuna kaydettim. Sanık çocuğa karşı cinsel istismar suçunu itiraf etti. Ben de polis çağırarak ses kayıtlarını teslim ettim" dedi.

Sanık Mehmet D. ise tanığın sunduğu ses kaydına ilişkin, "Bu görüşmeleri yaptığımı hatırlamıyorum. Bana iftira attılar" diye konuştu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KÜÇÜK İBO'DAN OLAY YARATACAK ALEYNA YORUMU28 Mayıs 2019 Salı 16:56
  • TURİSTİK DOĞU EXPRESİ İLK SEFERİNİ YARIN YAPACAK28 Mayıs 2019 Salı 16:54
  • MALİ'NİN KIZI HAVUZ SEZONUNU AÇTI28 Mayıs 2019 Salı 16:52
  • SARAY'DAN DAVUTOĞLU'NA YAKIN TAKİP28 Mayıs 2019 Salı 16:43
  • AKP'DEN İMAMOĞLU'NA FETÖ TARZI KUMPAS28 Mayıs 2019 Salı 16:40
  • RİHANNA SINIRLARI ZORLADI28 Mayıs 2019 Salı 16:35
  • ÖZLEM YILDIZ GENÇ SEVER28 Mayıs 2019 Salı 16:32
  • BU NASIL TESELLİ?28 Mayıs 2019 Salı 16:19
  • GİZEM'İN BAŞI DERTTEN KURTULMUYOR28 Mayıs 2019 Salı 16:12
  • SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ GÖZALTINDA28 Mayıs 2019 Salı 16:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim