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6 BİN KADINLA İLİŞKİYE GİRDİ YATAKTA ÖLDÜ

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6 BİN KADINLA İLİŞKİYE GİRDİ YATAKTA ÖLDÜ
Maurizio Zanfanti'nin çılgın hayatı unutulmuyor. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmesine rağmen yaşamı boyunca yaptıklarıyla gündeme gelen Zanfanti tam 6 bin kadınla ilişkiye girdi.

17 yaşından 63 yaşına kadar tam 6 bin kadınla birlikte olduğunu iddia eden İtalya'nın en tanınmış playboyu Maurizio Zanfanti, deli dolu yaşamı ve eğlence düşkünü olarak bilinirdi. Ancak Zanfanti, Miyokard enfarktüsünden 'yatakta' hayatını kaybetti. Peki kimdir bu Zanfanti?Rimiri Romeo adıyla da anılan Maurizio Zanfanti, 1970'lerde İtalya'nın sahil kenarı şehirlerinde gece kulübü organizatörü olarak ünlendi.Bu süreçte sonra 63 yaşına kadar 6 bin kadınla beraber olan Zanfanti, yakın arkadaşı olan Rimini Belediye Başkanı Andrea Gnassi tarafından 'Gecelerin efsanesi' olarak tanımlandı.Birlikte olduğu her bir kadını gerçekten çok sevdiğini dile getiren İtalyan playboyu, tek bir yaz mevsimi boyunca 200 kadın ile birlikte olduğunu iddia etmişti.70'lerde kentin uğrak mekanlarından olan 'Patlat' isimli gece kulübünde ününü arttıran 'Zanza' lakaplı playboyun kapısını, yaşamı boyunca onlarca kadın çaldı ve çocuğunun babası olduğunu iddia etti.Sadece çocuğunun babası olduğunu iddia eden değil, daha önce birlikte olduğu kadınların da yeniden birlikte olmak istediğini dile getiren Zanza, ''Bazıları çoktan evlendi, hatta bazılarının kızları benimle görüşmek istiyor" dedi.

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