  • BIST 94.839
  • Altın 207,331
  • Dolar 5,3089
  • Euro 6,1559
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKA9 binbaşı hakkında gözaltı kararı

6 ay sonra ortaya çıktı!

»
6 ay sonra ortaya çıktı!
Murat Gezer arkadaşlarının daveti üzerine tekneyle Türkbükü’ne geldi.

Mina Başaran 11 Şubat’ta, Dubai’den İstanbul’a dönerken içinde bulunduğu jetin İran’da düşmesi sonucu 11 kişi ile birlikte hayatını kaybetmişti. Ailesi, dostları ve 14 Nisan’da evleneceği Murat Gezer yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu. Gezer önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi. 

Teknede tatil yaptığı öğrenilen ve erkek kardeşi ile geldiği Beach Klup'ta bir bayan arkadaşı ile buluşup yemek yiyen Murat Gezer, yemek öncesi beachte karşılaştığı arkadaşlarına selam verirken görüntülendi. Düğüne kısa bir süre kala vefat eden nişanlısının üzüntüsünü halen atamadığı gözlenen Murat Gezer yakın dostlarıyla gözlerden uzak bir köşede yemek yedi. Daha sonra kardeşiyle bota binip teknesine gitti.

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıvılcım Ural tatilde!07 Ağustos 2018 Salı 09:53
  • Oyuncu Oğuzhan Tükenmez'in babası en acı günü anlattı07 Ağustos 2018 Salı 09:45
  • Sevtuğ'un 'Tam Vakti' rekor kırıyor!06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:12
  • Hayranı lezbiyen dedi, İntizarsa İb..06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:47
  • Türkan Şoray'ı kahreden kareler!06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:18
  • İsrailli model instagramı salladı!06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:40
  • Yeşim Salkım: Demet Akalın sanatçı değil!06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:16
  • Zehra Çilingiroğlu selfie çekmeye doymadı06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:36
  • Tuba Büyüküstün: 'Bodrum'a bir daha gelmeyeceğim'06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:15
  • Meral Kaplan kavga sonrası ilk kez görüntülendi06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:02
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim