6 ay sonra ortaya çıktı!

Murat Gezer arkadaşlarının daveti üzerine tekneyle Türkbükü’ne geldi.

Mina Başaran 11 Şubat’ta, Dubai’den İstanbul’a dönerken içinde bulunduğu jetin İran’da düşmesi sonucu 11 kişi ile birlikte hayatını kaybetmişti. Ailesi, dostları ve 14 Nisan’da evleneceği Murat Gezer yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu. Gezer önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi.

Teknede tatil yaptığı öğrenilen ve erkek kardeşi ile geldiği Beach Klup'ta bir bayan arkadaşı ile buluşup yemek yiyen Murat Gezer, yemek öncesi beachte karşılaştığı arkadaşlarına selam verirken görüntülendi. Düğüne kısa bir süre kala vefat eden nişanlısının üzüntüsünü halen atamadığı gözlenen Murat Gezer yakın dostlarıyla gözlerden uzak bir köşede yemek yedi. Daha sonra kardeşiyle bota binip teknesine gitti.